Todo lo que nos presentó el State of Play 2026 de hoy 12 de febrero de 2026

La mejor cobertura del State of Play del 12 de febrero de 2026 por Azteca Esports.

No solo es una presentación, es el evento del año para PlayStation: Nuevos tráilers, fechas de lanzamiento, avances exclusivos y primicias que hicieron vibrar a toda la comunidad gamer. Desde grandes títulos hasta sorpresas inesperadas, nuestra cobertura te trae lo más importante y lo que viene en 2026.

¿Te lo perdiste? Aquí te contamos todo lo que tenías que saber del State of Play:

Se presentó el tráiler oficial de Kene: Scars of Komora, próximo lanzamiento para PS5 y PC este 2026.

Ghost of Yōtei Legends se lanza el 10 de marzo en PS5. Se revelan detalles de jugabilidad, clases y más del DLC multijugador gratuito.

Ghost of Yōtei Legends se lanza el 10 de marzo en PS5. Se revelan detalles de jugabilidad, clases y más del DLC multijugador gratuito.

Habrá demo de Pagmata desde hoy 12 de febrero.

Habrá demo de Pagmata desde hoy 12 de febrero.

Nos muestran por fin las calles Raccoon City en Resident Evil Requiem, los rumores de que Leon puede morir en este juego crecen.

Nos muestran por fin las calles Raccoon City en Resident Evil Requiem, los rumores de que Leon puede morir en este juego crecen.

Luego de 30 años regresa Dead or a Live 6 el próximo junio 25.

Luego de 30 años regresa Dead or a Live 6 el próximo junio 25.

Presentan el nuevo gameplay de Control Resonant.

Beast of Reincarnation previsto para el 4 de agosto

Beast of Reincarnation previsto para el 4 de agosto

Rayman presenta juego en conmemoración de su 30 aniversario. Es lanzado el 13 de febrero de 2026.

¿Te imaginas un Wukong, pero con un pollo? Proyect Windless, este 2026.

Star Wars se prepara para Galatic Racer 2026, en State of Play presenta su gameplay.

Star Wars se prepara para Galatic Racer 2026, en State of Play presenta su gameplay.

First Light 007. Fecha de lanzamiento 27 de mayo; gameplay de la edición Deluxe.

First Light 007. Fecha de lanzamiento 27 de mayo; gameplay de la edición Deluxe.

Metal Gear Master Collection Vol.2 | 27 de agosto - incluye: MG 4, Peace Walker y Ghost Babel como bonus.

Metal Gear Master Collection Vol.2 | 27 de agosto - incluye: MG 4, Peace Walker y Ghost Babel como bonus.

Darwins Paradox 2 de bril con DEMO para mañana 13 de febrero.

Vimos un teaser de Silent Hill Townfall.

John Wick regresa a la industria de los videojuegos | Lanza su primer gameplay.

John Wick regresa a la industria de los videojuegos | Lanza su primer gameplay.

Spider-Man 2 estará gratis el próximo 17 de febrero en Plasstation Plus.

Spider-Man 2 estará gratis el próximo 17 de febrero en Plasstation Plus.

Marathon desarrollado por Bungie nos regaló mas detalles con su gameplay del multijugador. 5 de marzo.

Saros sale el 30 de abril, es un nuevo shooter en tercera perosna que juega con el entorno dependiendo el eclipse.

Nuevos personajes y gameplay Marvel TOKON, fighting Souls. 6 de Agosto.