Qatar 2022: ¿Cuál es el denominado ‘grupo de la muerte’ ?

La Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 iniciará con la participación del grupo A, en el Estadio Al Khor, los qataríes se medirán ante Ecuador y el día siguiente por el mismo sector, Holanda enfrentará a Senegal en el Al Tumama Stadium.

Esta fase siempre tiene uno que por el nivel de sus cuatro integrantes se vuelve el denominado ‘Grupo de la muerte’, para Qatar 2022 se podría decir que el sector E es el más complejo, ya que guarda a dos de últimos tres Campeones del Mundo.

¿Cuál es el Grupo de la Muerte en Qatar 2022?

De acuerdo con la opinión generalizada se considera que el Grupo E de Qatar 2022 es el más complicado, conformado por España, Costa Rica, Alemania y Japón. La Roja se coronó campeona del mundo en Sudáfrica 2010, los teutones cuatro años después…

Por su parte Costa Rica a demostrado que puede salir avante en una primera fase imposible, tal como ocurrió en Brasil 2014 donde compartió cruces con Italia, Inglaterra y Uruguay (todos campeones del mundo), y la siempre complicada selección nipona tendrá mucho que decir en este Mundial de Qatar 2022.

Horarios y actividad del Grupo E

El Grupo E arranca con su actividad el día 23 de noviembre cuando los dirigidos por Luis Enrique hagan su debut ante Costa Rica en el Estadio Al Tumama

23 de noviembre

Alemania vs Japón / Estadio Internacional Khalifa (7:00 am Tiempo de la Ciudad de México)

España vs Costa Rica / Al Tumama Stadium (10:00 am Tiempo de la Ciudad de México)

27 de noviembre

Japón vs Costa Rica / Al Rayyan Stadium (4:00 am Tiempo de la Ciudad de México)

España vs Alemania / Al Khor Stadium (13:00pm Tiempo de la Ciudad de México)

1 de diciembre

Japón vs España / Estadio internacional Khalifa (13:00 pm Tiempo de la Ciudad de México)

Costa Rica vs Alemania / Al Khor Stadium (13:00 pm Tiempo de la Ciudad de México).

Grupos de Qatar 2022

Otros Grupos que también podrían ser considerados en la misma categoría que el E, y que ofrecerán algunos cruces espectaculares para los aficionados de Qatar 2022 son:

Grupo C

Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Grupo H

Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur