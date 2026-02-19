Indiana BUSCA LLEVARSE a los Bears de CHICAGO y cambiar el mapa NFL para SIEMPRE

La posibilidad de que los Chicago Bears abandonen su histórica casa en Soldier Field ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en un escenario con bases políticas y financieras concretas. En el noroeste de Indiana, legisladores y autoridades locales trabajan contrarreloj para construir un paquete de incentivos que seduzca a la franquicia con un nuevo estadio en Hammond, en un movimiento que podría redefinir el equilibrio regional dentro de la National Football League.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares por parte del equipo, acompañada de un esquema de colaboración público-privada que incluiría nuevos impuestos locales para financiar la infraestructura. Para Indiana, el aterrizaje de una franquicia histórica representaría un impulso económico sin precedentes, mientras que para los Bears significaría un nuevo comienzo tras años de negociaciones complejas en Illinois.

¿Por qué los Chicago Bears consideran mudarse a Indiana y dejar Soldier Field?

El detonante principal ha sido la dificultad para alcanzar un acuerdo financiero competitivo en Illinois. La organización llevaba tiempo buscando incentivos fiscales y apoyo público para un nuevo estadio, pero la falta de avances concretos abrió la puerta a explorar alternativas dentro del área metropolitana de Chicago.

El gobernador Mike Braun ha mostrado disposición para negociar un acuerdo que incluya infraestructura moderna y condiciones favorables para la franquicia. Desde la directiva del equipo se ha reiterado el compromiso de analizar a fondo el proyecto en Hammond, ubicado cerca del lago Michigan y dentro del radio de mercado que permite a la franquicia mantener sus derechos comerciales.

El plan también incluye la creación de nuevos impuestos sobre eventos, alimentos y hospitalidad que servirían para respaldar los bonos destinados a la construcción del estadio, una fórmula que ya ha sido utilizada en otros proyectos deportivos de gran escala.

Impacto económico y deportivo de un nuevo estadio de los Bears en Hammond, Indiana

Más allá del aspecto deportivo, la llegada de los Bears podría transformar el panorama económico del noroeste de Indiana, generando empleos, desarrollo urbano y mayor actividad turística. Las autoridades locales consideran el proyecto como una inversión estratégica capaz de posicionar a la región como un nuevo polo deportivo en el Medio Oeste.

Para la franquicia, el movimiento representaría la oportunidad de contar con un estadio de última generación, diseñado para maximizar ingresos por eventos y mejorar la experiencia de los aficionados. Además, permitiría a la organización mantener su base de seguidores en el área de Chicago mientras amplía su alcance regional.

Aunque el acuerdo aún depende de aprobaciones legislativas y estudios técnicos, el avance del proyecto deja claro que el futuro de los Bears podría escribirse fuera de Illinois. La decisión final marcará no solo el destino de una de las franquicias más tradicionales del futbol americano, sino también el rumbo económico de toda una región.