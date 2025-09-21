deportes
Nota

Esto es lo que pasó con el icónico New Nexus de WWE

Fueron en su momento una de las facciones más fuertes de la WWE, pero poco a poco se apagaron hasta llegar a su final.

Esto es lo que pasó con el icónico New Nexus de WWE
Facebook:The New Nexus
Luis Madrid - Marktube
Lucha Azteca
Los amantes de la lucha libre siempre siguen a los grupos que se llegan a formar, aunque pocos han llegado a generar tanta expectativa entre los fans como en su momento lo hizo New Nexus , quienes aparecieron en la escena en 2010, aunque su objetivo primordial nunca fue cumplido.

Este grupo tenía muchas opciones para cambiar las cosas en la WWE, pero tras no lograr acabar con John Cena y poder quedarse con el campeonato de la empresa, Nexus tomó la decisión de cambiar de administración, tras ese complicado momento, Wade Barret fue traicionado, por lo que CM Punk fue la nueva cabeza, después de eso el grupo se comenzó a llamar New Nexus.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Qué pasó con los integrantes de New Nexus?

Muchos fans se han cuestionado qué fue lo que sucedió con esos luchadores que tuvieron una gran oportunidad en WWE, pero no lograron concretar sus objetivos. Aquí te lo decimos:

CM Punk

Luego de unos años se fue de la WWE, por lo que estuvo en la UFC, donde no logró brillar, regresó a la lucha libre en AEW, donde ganó el campeonato mundial, pero tuvo varias lesiones, en 2023, volvió a la WWE en el Survivor Series.

Justin Gabriel

Luego de ser sacado de la facción por no pasar sus pruebas, tuvo la idea de crear su propio grupo, el cual se llamó The Corre. Sin embargo, en el año 2015 dejó por completo la WWE.

Heath Slater

También fue sacado de New Nexus por no seguir las indicaciones de CM Punk, por lo que el joven luchador se fue a Smackdown, donde se sumó al grupo The Corre. En el año 2020 fue despedido de la empresa, después de eso tuvo un paso por Impact Wrestling, aunque ya siendo agente libre participa en varias indies.

David Otunga

Estuvo en el grupo hasta el final, aunque en la actualidad no se sabe casi nada de lo que hace, aunque llegó a aparecer en los Kickoff, también ya ha desaparecido de los escenarios.

Husky Harris | Bray Wyatt | The Fiend

Luego de dejar la facción, hizo su personaje de Bray Wyatt, con el que vivió los mejores momentos de su carrera, aunque en el 2021, también dejó la empresa, pero regresó al año siguiente. Sin embargo, perdió la vida en 2023 por problemas en el corazón.

Michael McGillicutty | Curtis Axel

Después de su paso en Nexus, cambió su nombre a Curtis Axel, aunque no llegó a tener el mismo nivel, por lo que poco a poco fue desapareciendo, trató de ser productor de WWE, pero no brilló.

Mason Ryan

Tuvo una lesión que lo alejó por varios meses del ring, pero cuando trató de volver, New Nexus ya no estaba, salió de la WWE en 2014, aunque trató de seguir en la lucha libre, ya no consolidó su carrera. Finalmente, se sumó a Cirque du Soleil.

