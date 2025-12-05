deportes
Así quedó el GRUPO I: Equipos que conforman el sector después del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos regaló grandes emociones y dejó sembrados en el Grupo I a equipos que conforman uno de los sectores más competitivos

Kylian Mbappé
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo con gran éxito este viernes 5 de diciembre en Washington DC, Estados Unidos, dejando grandes enfrentamientos para la fase inicial y siendo el GRUPO I uno de los más emocionantes y competitivos que podrá tener el certamen que se llevará a cabo a partir del próximo jueves 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

OFICIAL: Así quedó el Grupo I tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Grupo I:

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje: Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania
  • Noruega

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio 2026 con la Selección Mexicana como gran anfitriona en el Estadio CDMX y finalizará el domingo 19 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Por primera vez la Copa Mundial de la FIFA tendrá un total de 48 selecciones invitadas divididas en 12 grupos, por lo que ahora la segunda ronda será desde los dieciseisavos de final y clasificarán los primeros lugares de cada sector y los mejores 8 terceros lugares.

¿Cuáles son las figuras a seguir del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA?

Con los equipos definidos dentro del Grupo I tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podemos encontrar a grandes figuras dentro de este sector, en donde destacan principalmente jugadores de la Selección de Francia.

Figuras de Francia:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Jules Koundé (Barcelona)
  • Bradley Barcola (PSG)

Figuras de Senegal:

  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Ahli)
  • Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
  • Pape Matar Sarr (Tottenham)

Figuras de Noruega:

  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Martin Ødegaard (Arsenal)
  • Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton)
  • Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)
  • Antonio Nusa (Red Bull Leipzig)

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
