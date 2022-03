En riesgo de quiebra: Las consecuencias que tendrá el Chelsea por el caso Abramóvich

Las aguas no están para nada tranquilas en el entorno del Chelsea. El jueves 10 de marzo, el Gobierno Británico congeló todos los activos de Román Abramóvich , dueño del club y frenó la venta del mismo, así como algunas otras de sus operaciones.

El efecto no será menor para el conjunto ‘blue’. Si bien, seguirán operando con normalidad en la mayoría de las cosas, lo que resta de la temporada, para el siguiente año no podrán vender a ningún jugador, evidentemente tampoco hacer alguna adquisición, ni acordar la renovación o nuevos contratos de cualquiera de sus futbolistas. No se podrán vender productos oficiales del club, por lo cual la tienda oficial en Londres ya cerró.

Chelsea al borde de la quiebra

Las primeras consecuencias que sufrió el Chelsea, fue con sus patrocinadores. La marca que desde la campaña 2020-2021 es la encargada de vestir al equipo, decidió cortar completa relación con el conjunto de Londres.

Posteriormente, algunos medios en Inglaterra como Daily Mail, revelaron que otras marcas como que se han encargado de patrocinar al equipo desde hace algunos años, dejarían de hacerlo.

En 2016, la marca de la palomita había alcanzado un acuerdo por los próximos 15 años por alrededor de mil millones de euros. Al contrato le restan nueve años, por lo que el Chelsea dejaría de ingresar más de 600 millones de euros. Por su parte la empresa automovilística trabaja con el club de Londres desde 2018 y otra empresa de entrega a domicilio, también está pensando en dejar al equipo.

Los jugadores que el Chelsea no podrá renovar

En total son cuatro los futbolistas que el Chelsea no podrá renovar. El primero, y quizá el más importante, es César Azpilicueta. Su capitán suena para ir al Barcelona y si las sanciones se mantienen, el club no verá nada por su transferencia. Lo mismo pasará con Andreas Christensen, que también podría convertirse en culé, además de Antonio Rüdiger y Charly Musonda Jr.

Lo peor podría ser en la siguiente campaña, pues jugadores como N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Ross Barkley o Thiago Silva terminarían contrato, sin que el Chelsea pudiera hacer nada para retenerlos.

El futuro del Chelsea

Por ahora, el equipo de Thomas Tuchel marcha en la tercera posición de la Premier League, con 56 unidades, producto de 16 victorias, ocho empates y tres descalabros. En la Champions League tienen ventaja sobre el Lille para conseguir su pase a los Cuartos de Final, pero los jugadores reconocieron que están jugando con cierta incertidumbre. ¿Estaremos viendo los últimos meses de uno de los clubes más competitivos del siglo?

