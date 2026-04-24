TV Azteca transmitirá la pelea de boxeo de Julio César Chávez Jr vs Jhon Caicedo desde Reynosa, Tamaulipas

Este sábado 25 de abril, La casa del boxeo abrirá sus puertas para vivir una velada llena de acción y emociones, cuando Julio César Chávez Jr tenga su segunda pelea del 2026, buscando posicionar de nuevo su carrera en la que anhela alcanzar oportunidades de título mundial. Para ello tiene como siguiente reto a Jhon Caicedo, un colombiano que quiere ser el verdugo del mexicano.

El pleito se celebrará en Reynosa, Tamaulipas, sitio donde se trasladará Box Azteca para transmitir las emociones a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación. Chávez Jr así tiene una chance más de enderezar el camino.

¿Quién es Jhon Caicedo, el rival de Chávez Jr?

Caicedo es un peleador nacido en Cali, Coombia de 21 años; busca encumbrar su carrera a su corta edad y teniendo como impulso una victoria ante Chávez Jr. En rueda de prensa, con un semblante tranquilo y con pocas palabras el boxeador agradeció el recibimiento en México y recalcó su emoción por encarar ese combate.

Jhon Caicedo tiene una marca de 13 victorias con cinco victorias, además de una derrota por la vía del nocaut. Su última pelea sucedió en junio del 2025 y perdió ante un viejo conocido del boxeo mexicano, Avni Yildirim quien fue rival de Canelo Álvarez en Miami.

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¿Cómo fue la última pelea de Julio César Chávez Jr?

La última pelea de Julio César Chávez Jr ocurrió el 24 de enero en San Luis Potosí, derrotando en cuatro episodios a Julián Sacco; el hijo de la leyenda tuvo ese examen en enero para conocer su ritmo en su regreso tras una larga pausa y lució en función en la que también estuvo su hermano Omar Chávez.

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Ahora es momento de un nuevo reto y tiene la meta de maniatar a Jhon Caicedo para sumar puntos en su deseo de un título.