Facundo Sale a la Calle para Descubrir Quién Respeta Más a los Ciclistas | Facundial
Una pregunta sencilla desató respuestas inesperadas. Facundo salió a las calles para investigar quién respeta más a los ciclistas: peatones, automovilistas o los propios ciclistas. Lo que encontró estuvo lleno de momentos divertidos, opiniones encontradas y situaciones que nadie vio venir.
¿Quién respeta más a los ciclistas en las calles?
En esta edición de Facundial, Facundo sale a experimentar con la gente para descubrir cómo convivimos con los ciclistas en la vida diaria y quién cumple mejor las reglas de respeto vial.