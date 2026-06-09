Facundo Sale a la Calle para Descubrir Quién Respeta Más a los Ciclistas | Facundial

Bea e Isra Punk salen a las calles para vivir una de las dinámicas más divertidas de Del Barrio para el Mundo. Entre preguntas inesperadas, respuestas sorprendentes y mucho buen humor, la comunidad haitiana se convierte en protagonista de momentos inolvidables que demuestran que el fútbol y las risas no conocen fronteras.

09 junio, 2026