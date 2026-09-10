Estos son los 4 primeros partidos que disputará Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Rafael Márquez ya fue presentado de forma oficial por la Federación Mexicana de Futbol para afrontar el proceso de cara al Mundial 2030. Hay mucha expectativa sobre este nuevo ciclo, que tendrá su inicio oficial durante este mes de septiembre con dos partidos que pondrán a prueba la ideología y el trabajo del nuevo seleccionador.

La Selección Mexicana viajará a Estados Unidos durante las últimas semanas del mes de septiembre y enfrentará a tres selecciones sudamericanas, además del clásico regional, que servirán de prueba para que Márquez transmita su idea a sus jugadores. El seleccionador parte con ventaja, ya que formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, por lo que conoce profundamente la plantilla.

Los próximos partidos de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

El primer cruce que afrontará Márquez como entrenador de México se llevará a cabo del día 26 de septiembre. El combinado azteca enfrentará a Colombia en el M&T Bank Stadium, ubicado en Baltimore, Estados Unidos. Tres días después, el 29, cerrará el mes con un partido ante Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

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La Selección Nacional no tendrá mucho descanso, ya que el día 3 de octubre afrontará otro compromiso, esta vez contra Estados Unidos en el State Farm Stadium de la ciudad de Phoenix. Finalmente, cerrará su primera gira el 6 de octubre ante Chile, otro cuadro sudamericano, encuentro que se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum.

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Rafa Márquez estará obligado a probar jugadores

La cantidad de partidos será uno de los primeros desafíos para Rafael Márquez. México disputará cuatro encuentros en apenas 11 días y, además, deberá trasladarse desde la costa este hasta el oeste de Estados Unidos. Entre los compromisos ante Colombia y Perú habrá solamente tres días de diferencia, misma situación que se repetirá entre los duelos contra Estados Unidos y Chile.

Crédito: Mexsport

Ante este escenario, parece difícil que el entrenador utilice la misma alineación durante toda la gira. Márquez deberá administrar las cargas físicas, realizar rotaciones y repartir minutos para evitar un desgaste excesivo, especialmente entre los futbolistas que llegarán con actividad constante en la Liga BBVA MX y las principales ligas de Europa.

Esta exigencia también puede convertirse en una oportunidad. El nuevo seleccionador tendrá cuatro partidos para observar alternativas, promover jugadores jóvenes y comenzar a definir quiénes se adaptan mejor a su idea de juego. Colombia y Estados Unidos aparecen como las pruebas de mayor exigencia, mientras que los cruces ante Perú y Chile podrían servir para modificar el once y ampliar la base de futbolistas rumbo al Mundial 2030.