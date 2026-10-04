Rafa Márquez no maquilla el resultado de México ante Estados Unidos y suelta la frase: “Son errores muy groseros que casi les regalas los tres goles al rival”

Rafa Márquez destacó los primeros 28 minutos de partido en el que México hizo bien las cosas ante Estados Unidos, pero luego aceptó que los tres goles que logró el rival vinieron de jugadas y errores groseros cortesías de su equipo nacional, por lo que ahora espera darle la vuelta a lo ocurrido, y provocar un cambio mental porque aún tienen un juego por delante el próximo martes ante Chile en Los Angeles.

Rafa Márquez, analizando con serenidad pero no escondiendo lo sucedido, fue cuestionado por la prensa la noche del sábado 3 de octubre, la cual quedará en la historia como la ocasión en la que Raúl Tala Rangel concedió dos goles para el rival de la Concacaf, sin olvidar el comrpometido pase de Fidalgo con el que Campillo se metió en problemas y no supo resolver para el tercer gol.

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Si todo eso salió mal, se le agregó una expulsión de Mateo Chávez quien perdió la cabeza y soltó una cachetada para ser echado de la cancha, situaciones que en conjunto a dos fallas de Santi Gimenez hicieron de esta, una noche oscura en la rivalidad de las dos naciones.

Rafa Márquez y el par de frases en las que acepta errores groseros de México ante Estados Unidos

"Lo otro son tres errores groseros con lo que les regalas casi los tres goles al rival", dijo Rafa Márquez al analizar el partido de sus muchachos.

"Duele más bien perder de esta manera porque son errores más que aciertos del rival. Intentando que en el próximo partido nos equivoquemos lo menos posible", recalcó el nuevo entrenador al abundar en la manera de motivar ante esta derrota dolorosa.