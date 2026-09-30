ÚLTIMA HORA: Rafa Márquez revela a TV Azteca los motivos de la rotación de su alineación contra Perú

Este martes 29 de septiembre del 2026, Rafael Márquez reveló en exclusiva para TV Azteca Deportes y en platica con Carlos 'Warrior' Guerrero que para el juego de México vs Perú iba a hacer 11 cambios, por lo que iba a iniciar con un nuevo equipo y explicó los motivos de su decisión.

Rafa reveló que este tipo de partidos sirven para ver a nueva gente y ver si son capaces de mantener el mismo ritmo y nivel que mostraron contra Colombia y por eso mandó un 11 diferente.

"No, voy a moficar, creo que también para esos son estos partidos, para ver a nueva gente, ver si somos capaces de mantener lo que hicimos contra Colombia, habrá 11 diferentes". Fueron las palabras con las que Rafa confirmó los cambios en su alineación.

¡Habrá muchas modificaciones! 👀 Rafa Márquez habla previo al México vs Perú, encuentro en donde el ‘Kaiser’ vivirá su segunda prueba con el combinado azteca 😌 MÉXICO VS PERÚ 🇲🇽🆚🇵🇪

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La alineación que utilizó Rafa Márquez en el México vs Perú

La alineación de México vs Perú fue:

Portero: Oscar García

Defensas: Victor Guzmán, Denzell, Mateo Chávez, Everardo López

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas

Delanteros: Berterame, Jeremy Márquez e Isaís Violante

¡Listos para la acción! 🎮 Once seleccionados con una misión: dejarlo todo ante Perú. 🔥 🕹️ El #XIInicial de México, presentado por @easportsfclatam. pic.twitter.com/qhg1KIrk3t — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

La alineación que mandó Rafa en el México vs Colombia fue:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez

Delanteros: Armando González, Roberto Alvarado e Hirving Lozano