Selección Mexicana: 3 jugadores CLAVES en el proceso de Rafa Márquez que no estarán en esta Fecha FIFA

Este fin de semana se llevará a cabo la primera Fecha FIFA después de lo ocurrido en la Copa Mundial del 2026, lo cual sugiere la primera gran prueba para Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana luego de tomar el puesto que dejó vacante Javier Aguirre.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Será este sábado cuando Rafael Márquez comience formalmente su etapa como entrenador de la Selección Mexicana cuando el cuadro nacional se enfrente a Colombia; sin embargo, vale decir que para esta Fecha FIFA Rafa no contará con 3 elementos que serán vitales en su proceso.

¿Con qué jugadores no contará Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Edson Álvarez: Debido a la poca continuidad que ha tenido en el West Ham de la Championship, Rafael Márquez optó por no convocar al Machín para esta primera Fecha FIFA. Sin embargo, no se descarta que el canterano azulcrema vuelva con la Selección Mexicana para la siguiente fecha.

Debido a la poca continuidad que ha tenido en el West Ham de la Championship, optó por no convocar al Machín para esta primera Fecha FIFA. Sin embargo, no se descarta que el canterano azulcrema vuelva con la para la siguiente fecha. Julián Quiñones: Una de las figuras de la primera división de Arabia Saudita tampoco estará presente en estos compromisos. Y es que, después de los cuatro goles que anotó en su primer Mundial con la Selección Mexicana, el delantero estará ausente debido a una molestia muscular que arrastra.

🚨😣 Cesar Peixoto has confirmed that Raul Jimenez is OUT for Sunday’s Black Country Derby against West Bromwich Albion.



📰 @bbcwm | #WWFC pic.twitter.com/uU4ueQ7wlM — Talking Wolves (@TalkingWolves) September 16, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Raúl Jiménez: El último en esta lista es Raúl Alonso Jiménez, delantero de 35 años de edad que está brillando con los Wolves de la segunda división de Inglaterra pero que, sin embargo, sufrió una lesión en la rodilla que le impedirá representar a la Selección Mexicana en esta ocasión.

Además de Colombia, ¿a qué otras selecciones enfrentará la Selección Mexicana?

Además de enfrentar al combinado cafetero este sábado 26 de noviembre, la Selección Mexicana de Rafael Márquez también se medirá ante el cuadro de Perú el 29 de septiembre. Posteriormente se enfrentará una vez más a Estados Unidos el 3 de octubre para cerrar esta Fecha FIFA el 6 contra Chile.