Javier Aguirre no confió en él, sigue en Europa y hoy ya es citado por Rafa Márquez

La llegada de Rafael Márquez a los banquillos de la Selección Mexicana generó cambios en la convocatoria respecto a la lista oficial que había anunciado Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026. Una de las novedades se encuentra en la portería con el nombre de Álex Padilla, jugador que lleva más de un año jugando en una de las principales ligas de Europa.

El guardameta del Athletic Club de Bilbao cuenta con doble nacionalidad (mexicana y española), pero desde pequeño ha defendido los colores del combinado azteca. A pesar de jugar en España, el ‘Vasco’ Aguirre no lo llamó para disputar el Mundial 2026, pero ahora el futbol le dio revancha y recibió el voto de confianza por parte de Rafa Márquez.

Álex Padilla ya se encuentra en territorio mexicano

Tras ser convocado para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, Padilla emprendió viaje hacia la Ciudad de México para ponerse a las órdenes del nuevo seleccionador del equipo nacional. El portero del Athletic Club llegó al país durante las últimas horas del día domingo y recibió el apoyo de los aficionados que se encontraban en el aeropuerto.

A pesar de ser convocado por Márquez, el joven arquero deberá trabajar muy duro para hacerse un lugar en la portería de México. Actualmente, la titularidad le pertenece a Raúl Rangel, quien ha tenido un papel importante en la justa veraniega donde la Selección Mexicana consiguió avanzar hasta los Octavos de Final.

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Además, Padilla competirá de forma directa con otro joven en la portería: Óscar García. El arquero de 23 años que juega para León también recibió la oportunidad y tendrá la posibilidad de convencer al ‘Káiser’ durante los partidos amistosos que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Es posible que los tres porteros sumen minutos en la gira por Estados Unidos.

|Crédito: Mexsport

Los próximos compromisos que afrontará la Selección Mexicana

México disputará cuatro partidos amistosos en Estados Unidos durante la primera concentración de Rafael Márquez como entrenador. El debut del ‘Káiser’ será el sábado 26 de septiembre ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Posteriormente, el combinado azteca enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La gira continuará el sábado 3 de octubre contra Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El último compromiso será frente a Chile el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. Esta serie de encuentros podría permitirle a Márquez repartir minutos entre Raúl Rangel, Álex Padilla y Óscar García para comenzar a definir la competencia en la portería rumbo al nuevo proceso mundialista.