Auto fuera de control atropella a aficionados y provoca la muerte de un espectador en Rally Sudamericano: VIDEO

Trágico accidente durante el Rally Sudamericano que obligó a la suspensión de la carrera, luego de que uno de los autos se despistara y se atropellara a una multitud de aficionados que presenciaba el paso de los autos, provocando la muerte de un espectador.

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Auto en Rally se despista y atropella a aficionados

El Rally Sudamericano que se realiza en Traslasierra, Córdoba, Argentina, tuvo una jornada negra luego de que un auto se saliera de la pista en el tramo especial de Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, atropellando a varios aficionados que presenciaban la carrera.

El vehículo, un Volkswagen Polo Rally conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, atropelló a tres personas, incluyendo una víctima de 25 años que sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada a un hospital cercano en donde perdió la vida.

🚨 #ALERTA | Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia



📌 Fue tras un accidente en el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero



📌 La víctima tenía 25 años, sufrió lesiones de gravedad y falleció en un hospital cercano pic.twitter.com/FU1QmGN8Ak — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 19, 2026

Otra mujer sufrió una fractura de tobillo, mientras que una tercera víctima presentó lesiones menores. Por su parte, los pilotos resultados ilesos, mientras que el auto quedó seriamente dañado.

Fue la propia organización la que informó sobre la muerte del aficionado y expresó sus condolencias para con sus familiares, además de señalar que brindarán asistencia con los deudos tras lo ocurrido.

Tras el accidente, la organización anunció la suspensión de la competencia mientras que las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar los motivos del despiste del auto y la falta de medidas de seguridad que provocaron la muerte del espectador.

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