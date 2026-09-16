ÚLTIMA HORA: Delantero de la Selección Mexicana sale lesionado previo a la primera convocatoria de Rafa Márquez

Este miércoles 16 de septiembre del 2026, se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana pues un delantero que milita en Europa salió lesionado previo a la primera convocatoria de Rafa Márquez.

El delantero que dejó el terreno de juego en el primer tiempo fue Raúl Jiménez, delantero de los Wolves que se terminó resintiendo de su rodilla izquierda por lo que se tiró al terreno de juego para recibir atención médica.

Raúl Jiménez abandona el campo por lesión

Raúl Jiménez abandonó el campo al minuto 38 del primer tiempo en el partido de Everton vs Wolves de la EFL Cup. Tras lograr robar el balón, el delantero se resintió de su pierna izquierda, tocándose la zona de la rodilla.

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de Raúl por lo que se espera que en las próximas horas, los Wolves den a conocer el reporte médico tras realizar los estudios correspondientes.

Los delanteros que podría convocar Rafael Márquez

Medrano informó que los delanteros que estaría considerando Rafa sería: Hormiga González, Memote, Berterame, Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Marín.

En caso de confirmarse la lesión de Raúl Jiménez, Rafa tendrá que escoger otro delantero para la convocatoria con la Selección Mexicana y así contar con un equipo competitivo al tratarse de cuatro partidos en un lapso corto de tiempo.

Raúl es considerado por Rafa como un referente y lider del equipo. "Hablando de Raúl, sigue siendo un referente, un lider del equipo. Demuestra que esta en un gran nivel para venir a Selección. Asi te puedo decir de gente que tendga 17 años a 38, 40 años, mientras siga aportando seran bienvenidos".