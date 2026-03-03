Raúl Jiménez se pone POR ENCIMA de Messi y Cristiano en este aspecto

En el universo del futbol mundial, compararse con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no es cualquier cosa. Sin embargo, Raúl Jiménez lo hizo sin titubeos. Y lo más interesante es que no lo dijo desde la arrogancia, sino desde la estadística.

El delantero del Fulham FC se colocó por encima de varias figuras históricas como cobrador desde los once pasos. En una dinámica televisiva, el mexicano fue comparado con nombres como Harry Kane, Javier “Chicharito” Hernández, Messi y Cristiano. Su respuesta fue directa: se eligió a sí mismo.

¿Por qué Raúl Jiménez dice ser mejor que Messi y Cristiano en penales?

La clave está en la efectividad. Raúl Jiménez explicó que, más allá del prestigio mediático, su porcentaje de acierto es superior. Y los números no mienten.

En la Premier League, el mexicano mantiene una marca perfecta: 13 penales cobrados, 13 anotados. Cien por ciento de efectividad en una de las ligas más competitivas del planeta. Esa regularidad no es casualidad, es especialización.

A lo largo de su carrera profesional ha ejecutado 46 penales oficiales, fallando únicamente dos. Uno ante Fernando Muslera en un amistoso entre México y Uruguay en 2018 y otro frente a Yassine Bounou en Europa League contra Sevilla. Es decir, una efectividad cercana al 96%.

Cuando se comparan estos registros con los de Messi y Cristiano —quienes han fallado más penales en términos absolutos y porcentuales debido también a un mayor volumen de ejecuciones— el argumento estadístico del mexicano cobra sentido.

Jiménez no afirmó ser el mejor jugador del mundo. Fue preciso: habló de una cualidad específica que lo distingue.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

La mentalidad del nueve mexicano en la elite del futbol europeo

Más allá de la cifra fría, hay un componente mental determinante. Cobrar un penal en la Premier League no es lo mismo que hacerlo en un torneo menor. La presión mediática, el ritmo competitivo y el contexto hacen que cada ejecución sea una prueba de carácter.

Raúl Jiménez ha convertido el penal en una firma personal: carrera corta, pausa medida y definición potente. En el Fulham y con la Selección Mexicana, ha demostrado sangre fría en momentos decisivos.

Para el público latino en Estados Unidos, este debate no es menor. Habla del reconocimiento a un delantero mexicano que compite de tú a tú en Europa y que respalda sus palabras con datos verificables.

¿Es mejor que Messi o Cristiano como futbolista integral? Ese debate es otro. Pero si la conversación se centra exclusivamente en efectividad desde los once pasos, Raúl Jiménez tiene argumentos sólidos para sentarse en la mesa grande.