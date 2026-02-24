Real Madrid vs Benfica: Horarios PARA ESTADOS UNIDOS del juego de vuelta de Champions

El duelo Real Madrid vs Benfica promete ser uno de los partidos más intensos de la temporada europea. La eliminatoria llega abierta y con cuentas pendientes tras un primer episodio cargado de tensión, polémica y emociones que dejaron todo listo para una noche decisiva en la UEFA Champions League.

El conjunto merengue sabe que no tiene margen de error. Tras semanas complicadas en otras competiciones, la Champions aparece como el escenario ideal para reafirmar su jerarquía histórica. Enfrente, el equipo portugués llega con la convicción de que puede dar el golpe y firmar una de las sorpresas más resonantes del torneo.

La presión, la historia y el contexto competitivo convierten este choque en una auténtica final anticipada.

¿Qué necesitan en el Real Madrid vs Benfica para avanzar en la Champions League?

El panorama es claro, pero no por ello menos dramático. El Real Madrid avanzará a la siguiente ronda con cualquier victoria o incluso con un empate, escenario que le permitiría imponer su experiencia en noches europeas.

Benfica, por su parte, necesita una actuación perfecta. Un triunfo por dos o más goles lo clasificaría directamente, mientras que una victoria por la mínima obligaría a jugar tiempo extra. La ausencia del gol de visitante como criterio añade un elemento extra de incertidumbre, elevando la tensión táctica desde el primer minuto.

El premio no es menor: el ganador se enfrentará a un rival de alto calibre como Manchester City o Sporting de Lisboa en la siguiente fase, lo que garantiza un camino exigente rumbo a los octavos.

Jude Bellingham regresa a la cancha con el Real Madrid

Claves tácticas y figuras a seguir en el partido de vuelta

En el plano futbolístico, se espera un Real Madrid dominante en posesión, buscando profundidad por las bandas y contundencia en el área. La presión alta y la intensidad en la recuperación serán determinantes para evitar sorpresas.

Benfica apostará por un planteamiento inteligente, priorizando el orden defensivo y salidas rápidas al contragolpe. La eficacia frente al arco será su principal arma en un estadio donde cada error suele pagarse caro.

El factor emocional también jugará su papel. La afición madridista suele convertir su estadio en un escenario intimidante, mientras que los portugueses llegan con la motivación de hacer historia.

Real Madrid vs Benfica: Horarios en Estados Unidos:

El partido se disputará el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu.

ET: 3:00 PM

CT: 2:00 PM

PT: 12:00 PM

Un choque que promete máxima intensidad y que definirá el destino europeo de ambos clubes.