Real Madrid vs Getafe en LaLiga: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS

La Jornada 26 de LaLiga presenta un duelo con presión incluida. Real Madrid recibe a Getafe CF en el Santiago Bernabéu con la obligación de responder tras perder el liderato.

El equipo blanco llega segundo con 60 puntos, golpeado por la derrota 2-1 ante CA Osasuna en la fecha anterior. Ese resultado, combinado con el triunfo del Barcelona, encendió la pelea por la cima.

¿Puede Real Madrid recuperar autoridad tras la derrota en LaLiga?

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti necesita una reacción inmediata. Ante Osasuna, el gol de Vinicius Jr. no fue suficiente para evitar el tropiezo. La falta de contundencia defensiva y ciertos desajustes en transiciones marcaron el partido.

En la primera vuelta, el Madrid ya superó al Getafe por 0-1 como visitante, con anotación de Kylian Mbappé. Ese antecedente respalda al local, aunque el contexto actual es distinto: el margen de error se redujo y la presión del Bernabéu será palpable.

Con la Champions en el horizonte, el equilibrio en la rotación será clave. El Real Madrid no puede descuidar LaLiga si quiere mantenerse en la carrera por el titulo.

Getafe y su oportunidad de sorprender en el Santiago Bernabéu

El Getafe llega tras caer 1-0 frente al Sevilla FC. La expulsión temprana de Djené condicionó ese encuentro y dejó secuelas en la planificación de esta visita.

Ubicado en la posición 12 con 29 puntos, el equipo azulón buscará aprovechar la ansiedad del rival. Su fortaleza radica en el orden defensivo y la capacidad de cerrar espacios, apostando por transiciones rápidas.

Visitar el Bernabéu nunca es sencillo, pero el Getafe entiende que un resultado positivo podría impulsarlo en la tabla y consolidar su permanencia en zona media.

El choque representa más que tres puntos: es una prueba de carácter para el Madrid y una oportunidad histórica para el visitante.

Real Madrid vs Getafe: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido Real Madrid vs Getafe se disputará el lunes 2 de marzo de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Horarios en Estados Unidos:

3:00 pm ET

2:00 pm CT

12:00 pm PT