Real Oviedo vs Atlético de Madrid: Fecha y hora PARA LOS ESTADOS UNIDOS

La temporada 2025-2026 entra en un tramo decisivo y el Atlético de Madrid donde milita el mexicano Obed Vargas no puede permitirse más tropiezos en LaLiga. Este fin de semana visita al Real Oviedo en la Jornada 26, en un partido que puede influir tanto en la pelea por puestos europeos como en la lucha por la permanencia.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega con sensaciones encontradas. En Champions el Atlético de Madrid mostró autoridad tras golear al Club Brujas, pero en liga ha alternado resultados, incluyendo derrotas ante Betis y Rayo Vallecano.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid al partido contra Real Oviedo en LaLiga?

Los rojiblancos ocupan la cuarta posición con 48 puntos, pero la presión es constante. La reciente victoria frente al Espanyol devolvió confianza, aunque la irregularidad fuera de casa ha sido un punto débil en las últimas semanas.

Simeone necesita equilibrio: intensidad defensiva y contundencia en el área rival. La rotación también será clave tras el desgaste europeo. En ese contexto aparece la incógnita sobre la participación de Obed Vargas.

El mediocampista, llegado desde el Seattle Sounders de la Major League Soccer, ha sumado minutos en distintas competiciones. Su adaptación ha sido progresiva, mostrando disciplina táctica y buena lectura del juego. Ante un rival que pelea cada balón, su energía puede ser un recurso interesante.

Real Oviedo y su lucha por salir del fondo en la Jornada 26

El conjunto asturiano, dirigido por Guillermo Almada, atraviesa una situación compleja. Ubicado en el puesto 20 con 17 puntos, necesita sumar para mantenerse con vida en LaLiga.

Sin embargo, el Carlos Tartiere no suele ser escenario sencillo. Oviedo ha mostrado capacidad ofensiva reciente y promedia más de dos goles recibidos por partido, lo que anticipa un duelo abierto.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos han sido competitivos. Los números recientes indican que el Atlético no siempre la ha tenido fácil ante este rival, un factor que añade tensión a la visita.

Para los colchoneros, el objetivo es claro: consolidar posición en zona europea antes de enfocarse nuevamente en la Champions. Para Oviedo, cada jornada es una final.

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: Fecha y hora para Estados Unidos

El partido Real Oviedo vs Atlético de Madrid se jugará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Estadio Carlos Tartiere.

Horario en Estados Unidos:

3:00 pm ET

2:00 pm CT

12:00 pm PT