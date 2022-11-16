El histórico récord de Andrés Guardado con la Selección Mexicana

En el último partido amistoso de la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo, Andrés Guardado ingresó de cambio y al hacerlo, se convirtió en el jugador azteca que más veces ha portado la camiseta nacional, con 178 partidos disputados.

El ‘Principito’ superó los números de Claudio Suárez, quien jugó 177 encuentros con México de 1992 a 2006. Ahora con esto, Guardado se consolida como un histórico de la escuadra nacional, con quienes juega desde 2005.

Andrés Guardado revela detalles sobre su futuro en Europa

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El dorsal 18 de la Selección Azteca ingresó al campo en el minuto 45, pero su entrada no revirtió el resultado, ya que fueron derrotados 2-1 por Suecia. Al respecto del partido, el capitán comentó “es la misma historia de siempre: los detalles”; además, aprovechó para asegurar que esto fue un buen llamado de atención para el equipo.

“No recuerdo una vez que hemos llegado tranquilos a la Copa del Mundo, es una sensación que a lo mejor no es la ideal, pero sabemos que a la hora de competir, a la hora de empezar lo bonito, todos desean que nos vaya bien”, constató Guardado respecto al viaje que le espera ahora a la escuadra al continente asiático.

La trayectoria de Andrés Guardado con la Selección Mexicana

Además de ahora ser el jugador que más veces ha representado a su país, en Qatar 2022 también jugará su quinto mundial y lo hará como capitán del cuadro azteca.

La primera participación de Andrés Guardado con México fue en diciembre de 2005, con Ricardo Lavolpe en el banquillo. Su primer gol lo anotó en un partido amistoso frente a Venezuela en febrero de 2007.

La primera Copa del Mundo que jugó fue en Alemania 2006, donde estuvo presente en un partido, mismo en el que dio una asistencia. Desde ahí, sus apariciones en torneos de esta índole han sido constantes.

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En Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fue titular indiscutible, así como capitán. A lo largo de estos 178 encuentros disputados, ha marcado un total de 28 goles, con lo que se consolida como el noveno máximo goleador de la selección.

Los jugadores de la Selección Mexicana con más partidos

Desde 2022, Andrés Guardado se convirtió en el jugador con más apariciones. Debajo de él, está Claudio Suárez con un total de 177 encuentros. Rafael Márquez ocupa el tercer puesto con 148 encuentros jugados en más de diez años.

Pavel Pardo y Gerardo Torrado son el tercer y cuarto puesto con 146 y 144 partidos respectivamente. El quinto escalón le corresponde a Guillermo Ochoa, quien debutó en el mismo año y ha defendido el arco mexicano en 130 ocasiones distintas.

