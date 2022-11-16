Así reaccionó la afición tras la derrota de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana encaró su última prueba en el Estadio Municapal de Montilivi en la ciuad de Girona, con una derrota ante el equipo de Suecia de cara a Qatar 2022; una plantilla a la que ya había enfrentado en el Mundial de Rusia 2018, con victoria para los europeos, lo que significó el segundo boelto para los Octavos de Final.

En el primer tiempo acabó sin goles para la Selección Mexicana, que si bien tuvo mayor posesión de balón, no encontró la contundencia para ponerse al frente en el marcador; Raúl Jiménez ingresó para la segunda mitad pero no pudo hacer mucho para salvar la derrota 2-1 sobre los minutos finales.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Te puede interesar: Polonia ganó su último juego de preparación previo a Qatar 2022

Así reaccionó la afición a la derrota de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez ingresó de cambio para la segunda mitad y la aficón rápidamente se manifestó en las redes sociales, tras anunciarse que iriía en lugar de Santiago Giménez...

Santiago Giménez merece más que nadie ir al mundial 🥺🥺 @miseleccionmx !!! — Paola Camacho (@PaoCamacho_R) November 16, 2022

Tras el empate al medio tiempo ante Suecia las redes sociales explotaron de críticas para la Selección Mexicana, si bien había un dominio importante, de nada valió al no concretar los goles.

Que malos son 🤡 — Daniel (@Fearless_Cookie) November 16, 2022

Alexis Vega puso el 1-1 para la Selección Mexicana pero no duró mucho la felicidad para los dirigidos por el Tata Martino.

Fuera de Alexis Vega quien se salva del partido de hoy — David De la Pena (@david_dela_pena) November 16, 2022

Sobre el final del partido Suecia encontró el 2-1 ante la mala marca de la Selección Mexicana y se llevó la victoria que enfureció a la afición azteca.

Fracaso nacional 👏🏼 — Guillermo Camarena (@GCamarenaProg) November 16, 2022

Sigo sin entender…



Martino…

Cepilló a Santiago Giménez, con ritmo, futbol y gol; líder de goleo a de la Europa League.



Eligió a Raúl Jiménez que no jugaba un méndigo partido desde hace 77 días, que no tiene ritmo, velocidad ni mucho menos gol.



🤦🏻‍♂️Decisiones de Martino🤦🏻‍♂️ — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) November 16, 2022