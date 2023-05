Samir Nasri revela el día que Guardiola explotó contra él por gordo

Samir Nasri fue una de las grandes revelaciones del fútbol francés en su momento. En las filas del Marsella brilló de manera superlativa hasta ganarse el apodo por la presa como el ‘nuevo Zidane’. Fichó por el Arsenal y comenzó una carrera duradera en la Premier League, una que lo llevó a coincidir con Pep Guardiola en el creciente proyecto del Manchester City.

Seis años vistió la camiseta del Manchester City en la Premier League, donde mostró su calidad, sin embargo, recientes declaraciones del futbolista francés revelan por qué fue perdiendo protagonismo en el club y sobre todo, su relación que mantenía con Josep Guardiola dentro del club.

Samir Nasri reveló relación con Guardiola

El futbolista francés, Samir Nasri, reveló en entrevista para el diario L’Equipe que el técnico catalán, Pep Guardiola ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera como profesional, sin embargo, fue alguien con quien tuvo incontables roces por la insistencia que mostró por su estado físico en el Manchester City.

“No me arrepiento de mi carrera. En la vida hay que cometer errores para aprender y formarse como hombre; eso sí, me puedo hacer la pregunta: ¿Qué hubiera dado yo con Pep? Porque, dadas mis cualidades, es el mejor entrenador posible. Cuando llegó, tuve que entrenar solo porque no estaba en mi peso ideal. Después de que todo salió bien, me pidió que me quedara. Pero yo quería jugar y él no podía garantizarlo, lo cual es normal”, declaró para el diario L’Equipe.

Samir Nasri reveló en entrevista cómo fue que Guardiola lo relegó del equipo por no encontrarse en el peso adecuado. Incluso llegando a los gritos en la oficina del estratega y Manager del Manchester City.

“Me enganché a él desde nuestras primeras reuniones. El primer día me llama a su oficina y me pregunta: ¿Qué quieres hacer? Le digo: Te toca a ti decirme si cuentas conmigo”, a los que Pep Guardiola le replicó: “Cuento contigo si realmente estás bien de la cabeza”.

Samir Nasri continuó relatando el episodio: “Luego hago mi primer entrenamiento, todo va bien, él está feliz conmigo. Al día siguiente, Pep me vuelve a llamar y ahí me grita lo de mi peso”, a lo que el mediocampista galo replicó: “Baja la voz, no me grites, no soy un niño, tengo 29 años. Tal vez mis vacaciones fueron un escape para mí”, contó el francés.

REUTERS

Samir Nasri duró seis años en la entidad Citizen, y la temporada 2016-2017 fue su última con la camiseta celeste. Posteriormente el galo no encontró regularidad en ningún club y estuvo deambulando temporada tras temporada, hasta que decidió poner fin a su carrera como jugador en el Anderlecht de la liga belga en 2020.