Santos vs Cruz Azul: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo de JORNADA 9

El Santos vs Cruz Azul de la Jornada 9 del Clausura 2026 enfrenta realidades opuestas en la Liga MX. La Máquina llega como líder del torneo, mientras Santos Laguna pelea por salir del fondo. En Torreón, el margen de error es mínimo y los puntos valen más que nunca.

Cruz Azul suma 19 unidades tras ocho fechas, con seis triunfos, un empate y una derrota. Su diferencia de goles positiva confirma el equilibrio de un plantel que ha sabido competir dentro y fuera de casa. En contraste, Santos Laguna apenas acumula dos puntos y carga con la defensa más castigada del campeonato.

¿Podrá Cruz Azul mantener el liderato ante un Santos urgido en el Clausura 2026?

La presión está del lado visitante. Cruz Azul sabe que ganar en Torreón le permitiría consolidarse en la cima y enviar un mensaje rumbo a la Liguilla. Jugadores como Agustín Palavecino, Rodolfo Rotondi y Charly Rodríguez han sido determinantes para sostener el buen paso.

Sin embargo, el contexto del Santos vs Cruz Azul obliga a matizar pronósticos. El TSM suele pesar cuando el equipo local encuentra intensidad. Para Santos, cada jornada es una final anticipada. La urgencia puede convertirse en motivación, especialmente ante su afición.

El técnico lagunero necesita ajustar la zaga, que ha recibido 23 goles en ocho partidos. La fragilidad defensiva ha sido el gran problema del semestre, pero el plantel cuenta con futbolistas capaces de cambiar la narrativa si logran equilibrio táctico.

Santos Laguna y la obligación de reaccionar en casa

En la Comarca Lagunera, la expectativa es clara: sumar de tres por primera vez en el torneo. Lucas Di Yorio y Ezequiel Ballaude están llamados a liderar el ataque, mientras que Carlos Acevedo deberá convertirse en factor bajo los tres palos.

Cruz Azul, por su parte, entiende que los torneos se construyen desde la regularidad. Sacar puntos de visitante en plazas complejas es una señal de equipo candidato. La Máquina buscará imponer ritmo y aprovechar los espacios que deje un Santos obligado a arriesgar.

La Jornada 9 puede mover la tabla del Clausura 2026. Un triunfo celeste ampliaría distancias; una sorpresa lagunera reavivaría la pelea en la parte baja.

Santos vs Cruz Azul: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido Santos vs Cruz Azul se disputará el martes 3 de marzo de 2026 en el Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila.

Horarios en Estados Unidos:

8:00 pm ET

7:00 pm CT

5:00 pm PT