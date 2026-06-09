Los Mascagoles Enseñan Cómo Rematar de Cabeza | ¿Por Qué los Delanteros Ya No la Saben Meter?
Antes era una de las armas más letales de cualquier delantero... ¿qué pasó con el remate de cabeza? Los Mascagoles analizan, enseñan y demuestran las técnicas que hicieron famosos a los grandes goleadores, mientras intentan responder una pregunta que divide a la afición: ¿los delanteros de hoy ya no saben rematar de cabeza?
¿Se está perdiendo uno de los fundamentos más importantes del fútbol?
En esta divertida edición de Mascagoles, nuestros expertos se ponen manos a la obra para enseñar las claves del remate de cabeza y analizar por qué cada vez vemos menos goles de este tipo en el fútbol moderno