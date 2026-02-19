UFC quiere RESCATAR de URGENCIA a los medianos con Strickland vs Hernandez

A diferencia de lo que ocurrió en días recientes en las MMA con el regreso de Ronda Rousey, la división de los pesos en la UFC medianos atraviesa un momento de incertidumbre competitiva, y el duelo entre Sean Strickland y Anthony Hernandez aparece como un punto de inflexión necesario. Más que una pelea, es una prueba de resistencia para una categoría que busca nuevas narrativas y contendientes activos que mantengan el interés del público.

Con el actual campeón Khamzat Chimaev con escasa actividad en los últimos años y un calendario irregular entre los nombres de élite, la categoría de las 185 libras ha perdido ritmo. En ese contexto, el enfrentamiento entre el excampeón y el contendiente emergente representa una oportunidad estratégica para reordenar el panorama competitivo.

Strickland llega con un historial que lo mantiene como uno de los nombres más relevantes de la división, mientras que Hernandez, con una racha invicta desde 2021, busca consolidarse como amenaza real en el ranking.

¿Puede Sean Strickland vs Anthony Hernandez reactivar la división de peso mediano UFC?

El combate tiene todos los ingredientes para convertirse en catalizador competitivo. Hernandez ha construido su ascenso con presión constante, grappling efectivo y versatilidad táctica, acumulando victorias ante rivales de distintos estilos. Su capacidad para finalizar peleas y mantener un ritmo alto lo convierte en un oponente incómodo para cualquiera en el top.

Del otro lado, Strickland representa experiencia y resistencia mental. A pesar de la polémica constante fuera del octágono, su desempeño competitivo lo mantiene como uno de los contendientes más sólidos. Su victoria sobre Nassourdine Imavov y su historial en eventos estelares refuerzan su credencial como prueba de fuego para cualquier aspirante.

El duelo no solo definirá posiciones en el ranking, sino que podría marcar el inicio de un nuevo ciclo competitivo en la categoría.

El contexto competitivo de las 185 libras y el reto de los nuevos contendientes

La realidad de la división muestra un grupo de aspirantes que han tenido dificultades para encontrar oportunidades ante nombres consolidados. Peleadores como Reinier de Ridder han mantenido alta actividad buscando escalar posiciones, reflejando la necesidad de renovación en la élite.

Además, la irregularidad en la frecuencia de combates de campeones recientes como Dricus Du Plessis y Israel Adesanya ha contribuido a la percepción de estancamiento competitivo.

Para la Ultimate Fighting Championship, impulsar peleas de alto perfil entre contendientes activos es clave para mantener la relevancia de la división. En ese sentido, Strickland vs Hernandez no solo es un combate atractivo: es una apuesta estratégica para redefinir jerarquías.

Si el resultado cumple con las expectativas, la división podría encontrar el impulso que necesita rumbo a una nueva etapa de rivalidades y campeonatos más activos.