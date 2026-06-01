Seguro nunca habías visto este video de Christian Martinoli imitando a Juan Gabriel

El periodista y divertido narrador de TV Azteca, Christian Martinoli —que viene de dejar un duro mensaje por la Copa Mundial de la FIFA 2026™— volvió a encender las redes sociales con un video. El cronista deportivo protagonizó el viral del mes. Pues se cayó en pleno escenario y ya lo comparan a lo sucedido con Juan Gabriel.

En esta ocasión, el famoso narrador de futbol decidió rendirle un particular homenaje a Juan Gabriel. El relator recreó —sin intención— la caída del fallecido cantante mexicano, desatando de inmediato las risas de todos sus seguidores en las plataformas digitales al tropezarse y caerse como el legendario "Divo de Juárez".

Christian Martinoli|Instagram

La caída de Christian Martinoli que recordó al accidente de Juan Gabriel

El video viralizado por los espectadores y compartido por el propio prócer de TV Azteca muestra como se cae mientras que está hablando de la Selección Mexicana y de distintas cosas del futbol. Según él mismo explica, había algo en el suelo que lo llevó a tener ese fuerte tropiezo que terminó en una caída al piso.

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Esto hizo recordar a todos los presentes a uno de los incidentes más recordados del artista: la famosa caída que el cantante Juan Gabriel sufrió en pleno escenario hace años.

@martinolioficial Imitando a Juan Gabriel, el gran Divo de Juárez ¡¿De qué me voy a disfrazar?! ♬ sonido original - Christian Martinoli

El remate que es tendencia de Christian Martinoli

“¿Quién puso esto aquí? ¿Quién fue?”, decía. Y mientras hablaba no se podía escuchar lo que decía debido a la cantidad de personas que se reían en el lugar donde se grabó. “Lola, ¿qué estamos haciendo Lola?”, agregó con tono de humor. “Caí como Condorito para atrás y no lo grabaste, ¿alguien lo grabó?”, comentó entre risas.

El video original, compartido desde su cuenta oficial de TikTok, se ha convertido en un auténtico fenómeno digital que apela a la memoria emocional de los fans sobre la caída de Juan Gabriel. Ya acumula más de dos mil likes en TikTok y cientos de comentarios.

La historia caída de Juan Gabriel

Juan Gabriel se cayó de una tarima de 1.5 metros de altura y quedó inconsciente por unos minutos. Se lastimó la muñeca, se fracturó los dedos y se golpeó fuertemente la cabeza. El durísimo accidente ocurrió en el Toyota Center de Houston y todas las duras caídas ahora llevan el apodo de “Juangabrielazo”.

