Futbolistas mexicanos que jugaron en Europa en los 80 y 90 | FOTOS

Por momentos olvidamos a las grandes leyendas que abrieron a México las puertas del viejo continente. Mucho se habla de las generaciones recientes han tenido mucho éxito como futbolistas en Europa, como Javier Hernández, Andrés Guardado, Rafa Márquez o Edson Álvarez. Pero hubo un precedente construido por futbolistas de primera calidad que hicieron historia al dejar el balompié azteca para probar suerte del otro lado del mundo.

En las décadas de los 80 y 90 hubo una importante cantidad de mexicanos que emigraron a Europa. Sin duda el ‘Pentapichichi’ Hugo Sánchez es el m´ás destacado de ellos, logrando colocarse como leyenda indiscutible del Real Madrid y uno de los mejores delanteros de la historia.

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Hugo fue primero al Atlético de Madrid, y después se vistió de merengue, algo que hasta la fecha no le ha perdonado la afición colchonera.

Otro histórico en Europa es Javier Aguirre. El actual técnico de los Rayados de Monterrey fue fichado por el Osasuna de España para la campaña 1986-1987. Sin embargo, una fuerte fractura acabó con su sueño, aunque más tarde construyó una existosa carrera como entrenador en varios clubes de ese continente.

Luis Flores también tiene su nombre grabado en el futbol mexicano, pues además de ser delantero en tres de los cuatro grandes de la Liga MX, en España jugó para el Sporting de Gijón y el Valencia.

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La lista de los futbolistas mexicanos de los 80s la completan Manuel Negrete, José Manuel de la Torre, y Francisco Javier Cruz.

Luis García fue un parteaguas en los 90

Pero en los años 90 también hubo jugadores de calidad única que tuvieron la oportunidad de jugar en el viejo continente como Carlos Hermosillo, quien tuvo un corto paso por el Standard de Lieja de Bélgica, o Luis García, quien jugó en el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, con resultados destacados.