Sonic, Mario Bros y los videojuegos que se volvieron series o películas

Los videojuegos han tenido un auge importante en los últimos años, y lo anterior ha hecho que muchas producciones volteen a ver los mejores juegos para buscar hacer una trama mucho más compleja o divertida, teniendo como ejemplos principales tanto a Sonic como a Super Mario Bros .

Sonic y Mario Bros son dos de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos, y contrario a lo que se esperaba, ambos han tenido mucho éxito en la pantalla grande gracias a sus películas. Ante ello, aquí conocerás otros videojuegos que, como estos, ya tienen su serie de streaming o película.

¿Qué videojuegos, como Mario Bros o Sonic, se volvieron series o películas?

Silent Hill es uno de esos videojuegos que es querido por la gran mayoría de la comunidad gamer y que, en 2006, se estrenó con una película que generó muchos comentarios positivos y que, incluso, algunas personas la consideran una de las pioneras para que los juegos llegaran al séptimo arte.

Más de una década después, en el año 2018, llegó Tomb Raider a través de Angelina Jolie como el personaje de Lara Croft con resultados no similares al primer videojuego y con reacciones adversas. Un año después llegó Pokémon Detective Pikachu, la cual sorprendió a propios y extraños no solo por su historia, sino por la forma tan simpática de crear a estos personajes.

Finalmente, es imposible no hablar de The Last of Us, una serie que llegó hace tan solo unos años y que es una adaptación del juego de la PlayStation con el mismo nombre, pero con un nivel de popularidad gracias a las plataformas de streaming que, probablemente, superó al juego como tal.

Uncharted, ¿luz y sombra de una misma película relacionada con videojuegos?

En 2022 los cines presenciaron la llegada de Uncharted, película que contó con más similitudes con La Búsqueda de Nicolás Cage que con Indiana Jones. Tom Holland fue el protagonista de la trama, y si bien trajo comentarios interesantes por su acción y aventura, también generó críticas debido a su “poco” apego a la historia esencial.