La HORA EXACTA para ver Juego 2 entre New York Knicks vs San Antonio Spurs, finales de la NBA 2026

Las Finales de la NBA 2026 están en curso y los Knicks tienen ventaja sobre los Spurs. El equipo de New York ganó el Juego 1 y ahora San Antonio tratará de hacer lo propio en el Juego 2 de la serie por el Trofeo Larry O'Brien, que tendrá lugar en el Frost Bank Center este 5 de junio.

La hora exacta para el ver el Juego 2 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el territorio mexicano son las 18:30, tiempo del Centro. Victor Wembanyama tendrá la complicada misión de igualar la serie contra Jalen Brunson y compañía. El gigante francés fue superado por Karl-Anthony Towns y ahora deberá encontrar una solución, de la mano del coach Mitch Johnson, para poder imponer su voluntad en la pintura.

Por su parte, Mike Brown deberá aprovechar el esfuerzo de sus jugadores de rol como lo hizo en el primer juego. Josh Hart brilló con 15 rebotes pese a ser un jugador que apenas mide 1.96 metros entre gigantes como Wmebanyama, Towns y Luke Kornet, quienes superan los 2.10 con facilidad.

¿Jalen Brunson estará disponible para el Juego 2 de las Finales de la NBA?

Jalen Brunson acabó el primer juego de las Finales de la NBA con múltiples molestias. El base de los Knicks tuvo que ser revisado por el equipo médico debido a una lesión en la rodilla derecha y otra en el tobillo izquierdo. Pese a ello, firmó una noche de 30 puntos con tres rebotes y dos asistencias.

|X: Spurs

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Sin importar el cansancio extremo, tras disputar 37 de los 48 minutos posibles en el Juego 1, y las molestias en rodilla y tobillo, Brunson no está en el reporte de lesionados de New York para el Juego 2 de las Finales de la NBA. El único jugador señalado es Mitchell Robinson. El pívot sufre de una fractura en el quinto metacarpo de la mano derecha y es su estado es de probable para poder jugar.