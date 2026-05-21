Jugadores de la Selección Mexicana venderán sus playeras en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana se prepara para vivir una Copa Mundial de la FIFA histórica en 2026, no solo por disputar el torneo como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, sino también por la nueva forma en la que sus aficionados podrán conectar con los jugadores dentro de la cancha.

Gracias al acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y MatchWornShirt, los seguidores del combinado azteca tendrán la posibilidad de pujar por camisetas auténticas utilizadas y firmadas por futbolistas mexicanos durante los partidos.

La alianza entre la FMF y MatchWornShirt fue anunciada en mayo de 2026 y tendrá una duración de cinco años, hasta 2031. Esto significa que el convenio abarcará el ciclo mundialista y permitirá que los aficionados puedan acceder a piezas únicas de la Selección Mexicana, incluyendo jerseys utilizados en compromisos oficiales y amistosos internacionales, tanto de la rama varonil como de la femenil.

Los aficionados podrán pujar en vivo por jerseys de México

Uno de los puntos más atractivos de este acuerdo es que las subastas podrán activarse desde el inicio de los partidos. Es decir, los aficionados tendrán la oportunidad de pujar en vivo mientras los jugadores de México están disputando el encuentro en la cancha.

Esta dinámica convierte cada partido en una experiencia diferente para los seguidores de la Selección Mexicana, ya que no solo podrán apoyar al equipo durante los 90 minutos, sino también intentar quedarse con una camiseta auténtica usada por alguno de sus futbolistas favoritos.

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De acuerdo con la información del acuerdo difundido por la FMF, en cada subasta estarán disponibles, como mínimo, camisetas usadas y firmadas por los jugadores titulares. Además, también podrán incluirse jerseys de otros integrantes del plantel, dependiendo del partido y de la disponibilidad de las prendas.

¿Qué tan auténtica son las camisetas?

MatchWornShirt es una plataforma internacional especializada en la subasta de camisetas usadas en partidos. Su modelo se basa en trabajar directamente con clubes, selecciones y utileros para recolectar las prendas, autentificarlas y ponerlas a disposición de los aficionados mediante subastas digitales.

Cada camiseta pasa por un proceso de verificación antes de ser entregada al comprador. Además, la plataforma utiliza certificados digitales de autenticidad respaldados por tecnología Fabricks, lo que permite identificar y proteger el origen de cada pieza.

En algunos casos, las prendas también pueden contar con tecnología NFC, que permite acceder desde un teléfono móvil a la información digital del producto. Esto ofrece mayor seguridad para los coleccionistas y garantiza que el jersey adquirido corresponde a una pieza auténtica vinculada a un partido determinado.

Con este acuerdo, los partidos de México tendrán un atractivo adicional fuera del resultado deportivo. Cada encuentro podrá convertirse en una oportunidad para que los aficionados consigan una pieza única de la historia reciente del seleccionado mexicano. Estas camisetas utilizadas durante la Copa del Mundo podrían tener un valor simbólico mayor para quienes sueñan con conservar un recuerdo auténtico de México en su propio Mundial.

