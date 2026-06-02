ÚLTIMA HORA: Sudáfrica llega a la CDMX para enfrentar a México, a días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Luego de tener problemas con sus visados y de retrasar su llegada por un día, finalmente la Selección de Sudáfrica arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerca de las 4:00 A.M. y de inmediato se trasladaron hasta su hotel de concentración en Pachuca, Hidalgo, en donde será su campamento base durante su estancia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Sudáfrica ya está en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Sudáfrica viajó desde Johannesburgo y llegó a la Ciudad de México las primeras horas de este martes 2 de junio convirtiéndose en una de las primeras escuadras en arribar a tierras mundialistas.

El conjunto sudafricano se instalará en la Universidad del Futbol, instalaciones de Grupo Pachuca en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, desde donde concentrará para encarar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que disputará en nuestro país.

Sudáfrica será la encargada de dar la patada inaugural de la justa mundialista junto con México el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Posteriormente se enfrenará a Chequia en Atlanta y cerrarán su participación en la Fase de Grupos ante Corea del Sur en Monterrey.

Ya en territorio mexicano, Sudáfrica disputará un compromiso amistoso en el Estadio Hidalgo ante Jamaica a puerta cerrada.

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