Tata Martino explica por qué Chicharito Hernández no va a Qatar 2022

Estamos a pocos días de conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana con los 26 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial de Qatar 2022 y el tema de Chicharito Hernández sigue estando vigente, a pesar de que el Tata Martino ni siquiera lo convocó en la prelista.

El estratega argentino considera que no faltó aclarar más cosas sobre el caso del delantero del LA Galaxy y su ausencia de las convocatorias, ya que en su momento dio a concoer que hubotuvo varios contactos con el jugador para decirle las razones por las que no lo llamaron.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

“Después la decisión final puede no gustar y entonces se entiende que no se manejó bien. Una cosa es no manejarlo bien y la otra es que la decisión a mí no me guste y entonces se entienda que se puede manejar de una manera distinta. Yo hablé con Javier personalmente a lo largo del tiempo, desde dos años y medio, hablé con él personalmente, nos escribimos e hicimos un Zoom y la decisión está como esta”, declaró en entrevista para Star+.

“No hubo ninguna contradicción en este sentido. Puede ser y entiendo por la envergadura de futbolista que estamos hablando, que esto genere este tipo de situaciones o pensamientos de alguna contradicción, pero en este caso yo no la encuentro”.

El ambiente en la Selección Mexicana

Tata Martino también habló sobre cómo se encuentra el grupo a unos días de que comience el Mundial de Qatar 2022.

“Las reglas del juego estaban claras desde el primer día y después, los jugadores han visto las decisiones que se tomaron en el camino cuando alguno se salió de ese rumbo. Claro que cualquiera tiene derecho a salirse del rumbo, a lo que no tiene derecho es a quedarse si prefiere salirse de ese rumbo. Cuando esas cosas suceden, suceden absolutamente con todos, no es que con este lo podemos hacer y con este no, entonces me parece que eso marcó un camino y los jugadores lo pueden observar y después tiene que ver otra cuestión con lo importante que tiene que ser la selección de un país para cualquier jugador, la forma en la que tienen que venir”.