Timo Werner se lesiona y enciende las alarmas rumbo a Qatar 2022

El delantero Timo Werner encendió los focos rojos con su Selección de Alemania tras abandonar el partido que mantuvo Leipzig ante Shakhtar por uno de los boletos disponibles en la última jornada para avanzar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Sobre los primeros minutos de haber iniciado el encuentro Timo Werner tuvo una fuerte acción en un cruce con un futbolista de Shakhtar, lo que ocasionó que el delantero permaneciera en el césped por algunos minutos con evidentes señales de dolor. Si bien el alemán intentó continuar en el partido, se efectuó el cambio al minuto 19 por el sueco Emil Forsberg.

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Gravedad de la lesión de Timo Werner

De momento no hay un parte médico oficial emitido por el Leipzig, por lo tanto se desconoce la gravedad de la lesión de Timo Werner a escasos días de iniciar con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por lo que el cuerpo técnico de la Selección de Alemania estará muy atento de lo que pasará con el atacante, uno de los más recurrentes en la plantilla teutona en los últimos años.

Timo Werner tiene 9 anotaciones en la presente temporada en todas las competiciones, y suma más minutos con su club actual que lo que venía registrando con el Chelsea. El delantero alemán tiene 55 partidos con la selección absoluta, donde ha marcado en 24 ocasiones.

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¿Cuándo inicia Alemania su participación en Qatar 2022?

A la espera de tener información más concreta respecto a la lesión de Timo Werner, la Selección de Alemania abrirá su participación en el mundial de Qatar 2022 ante Japón el próximo 23 de noviembre en el Estadio Internacional Jalifa. Los dirigidos por Hansi Flick comparten el Grupo E con España y Costa Rica también.

