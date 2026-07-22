Toluca vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 21 de julio, partido de la jornada 2 del Apertura 2026; marcador online

Toluca y Pumas se enfrentan en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, partido que se adelanta en el calendario con respecto del resto de los juegos de la jornada derivado de que el próximo 25 de julio se enfrentan Toluca y Cruz Azul en la final del Campeón de Campeones.

Esta noche Toluca busca reafirmar su liderato tras vencer a Chivas 2-0 y Pumas deberá afrontar el partido sin su Director Técnico, Esteban Solari, quien fue expulsado al finalizar su primer partido oficial como Nuevo Director Técnico de Pumas; además, el equipo universitario está obligado a conseguir al menos un punto después de los malos resultados que ha tenido, las derrotas ante el América de Cali y ante los Tuzos de Pachuca.

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