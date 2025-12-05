Así luce la trajinera inmersiva de PlayStation en la CDMX; es espectacular

Sony entiende que México es un país importante en cuanto a la adquisición de su consola, así como a la intensa gama de jugadores que existen a nivel nacional. Ante ello, le ha regalado a estos la posibilidad de tener una experiencia inmersiva a través de una trajinera fabricada bajo el formato PlayStation.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La PlayStation es, sin duda, una de las consolas más vendidas a nivel mundial junto a la Nintendo Switch y esto se debe no solo a sus gráficos, sino a los juegos que tiene de manera exclusiva. Ahora, los organizadores le han dado una grata noticia a los jugadores que forman parte de la República.

¿Cómo luce la trajinera inmersiva de PlayStation en la CDMX?

Fue a través de PlayStation México que se escogió uno de los espacios más culturales y representativos del país, más precisamente del centro, para dar a conocer su campaña global titulada Esto Pasa en PS5. Para esto, los organizadores decidieron utilizar las trajineras de Xochimilco.

Te puede interesar: ¿Qué resultados necesita Toluca para avanzar a la final del Apertura 2025?

Vale mencionar que esta celebración forma parte del quinto aniversario de la consola, motivo por el cual la marca colocó una instalación en el embarcadero de Cuemanco en donde se vislumbra una trajinera tradicional que aparece con tentáculos que salen directamente del agua de Xochimilco.

Esta escena guarda relación con el deseo de Sony de contar una experiencia de juego a través de la PlayStation 5, por lo que no se trata más que de una serie de activaciones internacionales para celebrar esta consola, lo cual ha generado el asombro y la alegría de los gamers de la capital del país.

¿Hasta cuándo estará esta trajinera de PlayStation en CDMX?

La idea de PlayStation México es reforzar aún más el vínculo entre la consola y los jugadores, así como reforzar la intención de crear experiencias fuera del apartado gaming. Recuerda que la trajinera formará parte de una exhibición desde el pasado 3 y hasta el próximo 13 de diciembre del 2025.