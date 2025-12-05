ÚLTIMA HORA: La fecha EXACTA en la que jugará México en su debut vs Sudáfrica

Anoten en el calendario, la Selección Mexicana de Futbol abrirá las acciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el día 11 de junio en contra de su similar de Sudáfrica. Los pupilos de Javier Aguirre buscarán iniciar con el pie derecho su participación en Norteamérica 2026 y encaminar una posible clasificación a la siguiente ronda desde el primer cotejo.

Con un Estadio Azteca renovado y volcado en apoyo para el conjunto nacional, México tendrá la tarea de sacar las tres unidades ante Sudáfrica; un rival que en el papel no luce tan complicado pero en una justa mundialista no puedes dar pasos en falso. Cabe recordar que, esta selección viene de hacer una buena eliminatoria en la zona y le empató al combinado nacional hace 15 años en el primer duelo del Mundial 2010.

Los últimos 10 debuts de México en Mundiales

Destacar que, México lleva siete debuts sin conocer la derrota en Mundiales (última derrota ante Noruega en Estados Unidos 1994) incluyendo una histórica victoria contra Alemania en Rusia 2018 y un empate ante la Polonia de Robert Lewandowski en la pasada justa mundialista en un cotejo en el que Guillermo Ochoa le detuvo un penal al ariete del FC Barcelona.

