Ver Gratis Dinamarca vs Túnez EN VIVO

La Selección de Dinamarca inicia su participación en el Mundial de Qatar 2022 ante el equipo de Túnez, el equipo danés nunca ha perdido ante rivales de África en su historia dentro del máximo evento futbolístico, con un balance de 2 victorias y 2 empates; cabe mencionar que el equipo dirigido por Kasper Hjulmand han calificado de la fase de grupos en 4 de sus 5 participaciones previas.

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