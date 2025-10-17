deportes
Noticias
Azteca Deportes
Esports
Veto, el nuevo centinela de VALORANT, redefine la defensa con poderes de anulación total

Riot Games presenta al agente senegalés, Veto capaz de neutralizar habilidades enemigas y alterar por completo el metajuego de Valorant

Veto, el nuevo agente de Valorant
Raúl Núñez
Esports
Riot Games anunció oficialmente el lanzamiento de Veto, el nuevo centinela de VALORANT, disponible desde el 7 de octubre de 2025. Este agente, presentado por primera vez durante la gran final del VALORANT Champions Paris, promete revolucionar las estrategias defensivas del juego con su capacidad única para anular habilidades y resistir las definitivas más letales.

DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

Originario de Senegal, Veto es resultado de una mutación genética que le permite neutralizar la tecnología y los poderes de sus enemigos. Su estilo de juego se centra en el control del espacio, forzando a los rivales a depender de sus armas cuando él está presente en el campo de batalla.

“Queríamos ofrecer una opción defensiva más segura, pero con potencial ofensivo”, explicó Nicholas Smith, diseñador de juego en Riot Games. “Veto no solo protege el sitio, sino que incentiva jugadas audaces y adaptaciones tácticas inesperadas”.

Entre sus habilidades destacan:

  • Correa, una trampa que inmoviliza y debilita a los enemigos.
  • Atajo, un vórtice de teletransportación que permite re posicionamientos estratégicos.
  • Interceptor, un dispositivo capaz de destruir habilidades enemigas.
  • Evolución, su definitiva, que activa una mutación total, brindándole regeneración, mejoras de combate e inmunidad a los efectos debilitantes.

Durante su definitiva, Veto puede resistir ataques devastadores como el cohete de Raze o el bombardeo de Brimstone, aunque sigue siendo vulnerable a proyectiles físicos como los cuchillos de Jett o las armas de Chamber.

El agente también llega acompañado de su Pase de Agente, que incluye recompensas cosméticas exclusivas como el Gun Buddy Mutagénesis, el título Intocable y el arma Sheriff Vigilante.

Junto a este lanzamiento, Riot introdujo Escaramuza, un nuevo modo de juego que ofrece enfrentamientos de 1v1 a 5v5 en mapas compactos diseñados para el combate directo y dinámico.

Con Veto, Riot Games no solo amplía el elenco de agentes de VALORANT, sino que redefine la manera de jugar a la defensa, dando vida a uno de los personajes más tácticos y disruptivos del shooter.

Raúl Núñez

