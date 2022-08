VIDEO: El desplante de Cristiano Ronaldo con una leyenda del Liverpool

A pesar de que Cristiano Ronaldo no fue titular durante el Clásico entre el Manchester United y el Liverpool de la Jornada 3 de la Premier League, se robó los reflectores por un momento incómodo que protagonizó antes del encuentro. El portugués tuvo un desplante con la leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, durante el calentamiento.

Cabe recordar que previo a este enfrentamiento, el exjugador de los Reds ha lanzado varias críticas hacia el delantero de los Red Devils por su deseo de salir.

El Camp Nou será sede de la final de un torneo de CSGO | La Shootería

Te puede interesar: Otro equipo en Champions League habría rechazado a Cristiano Ronaldo

“Siempre pensé que su regreso (a la Premier) fue algo extraño. Sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, señaló recientemente Carragher, quien ahora funge como analista deportivo en Inglaterra.

Cristiano Ronaldo ignora a Jamie Caragher al saludarse

Durante el calentamiento previo al partido, El Bicho fue a saludar a los comentaristas de la cadena que transmite la Premier League en Inglaterra, entre los que se encontraba Gary Neville, Roy Keane y Jamie Carragher.

Después de abrazarse con el exlateral del Manchester United, Carragher extendió el micrófono hacia CR7, quien simplemente se pasó de largo para saludar al otro exjugador de los Red Devils.

Cristiano Ronaldo qui esquive Jamie Carragher 😭😭😭 pic.twitter.com/0t00674xqG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 22, 2022

Esto provocó una sonrisa tímida de Jamie, mientras Cristiano platicaba con Keane en plena transmisión.

Te puede interesar: Wayne Rooney estalla contra Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford

Después de esto, Cristiano Ronaldo observó la mayor parte del encuentro ante el Liverpool en la banca hasta que entró de cambio por Marcus Rashford -quien anotó el gol del triunfo al inicio del segundo tiempo- al minuto 86 cuando el encuentro ya estaba definido 2-1 a favor de los Red Devils.