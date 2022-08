Wayne Rooney estalla contra Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no mejora e incluso uno de sus ex compañeros en los Red Devils y también su amigo, Wayne Rooney, está seguro que el equipo tendrá un mejor rendimiento ante Liverpool en Old Trafford si no juega con el “comandante” en su alineación.

“No jugaría con Cristiano Ronaldo, y no jugaría con Marcus Rashford”, escribió Wayne Rooney en un diario inglés, previo al duelo que sostendrá el United en la Jornada 3 de la Premier League.

Rooney critica declaraciones de Cristiano Ronaldo

Durante el mercado de transferencias, “CR7" ha dejado en claro que su objetivo es salir del equipo, y una razón muy importante, es su deseo de jugar la UEFA Champions League. Mientras que los “Red Devils” tendrían que preocuparse por volver al protagonismo en la liga doméstica.

“También ha dejado saber que quiere irse del club (Ronaldo). No sé sus razones pero, cómo escribí en mi última columna, lo dejaría. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero la tarea de Ten Hag es producir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años, lo que significa reconstruir con jugadores más jóvenes”, aseguró el ex delantero.

Cristiano Ronaldo no fue el único blanco de críticas por parte del ex jugador inglés, también mencionó a otro atacante del Manchester United, Marcus Rashford, quien no ha podido destacar en el inicio de la temporada, en el que su equipo tiene dos derrotas, ante Brighton y Brentford.

“En cuanto a Marcus, creo que necesita hacer un gran examen de conciencia y descubrir lo que quiere, por su propio bien, antes que nada. Porque verlo es una preocupación real: parece que quiere estar en cualquier lugar menos en un campo de futbol. No lo he visto sonreír en el campo durante mucho tiempo. Sus actuaciones han disminuido, vengo de un lugar en el que quiero lo mejor para él”, finalizó Wayne Rooney.

