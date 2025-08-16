Warner Play Experience llega por primera vez a México junto a la Final Kombat 2025

Ciudad de México, 15 de agosto de 2025 — Warner Bros. Games anunció la llegada de Warner Play Experience a México, un evento interactivo y gratuito que reunirá a los fans de Mortal Kombat, DC y Hogwarts Legacy en un mismo lugar. La cita será el 27 y 28 de septiembre en la Ex-Fábrica de Harina, en paralelo a la gran final del Final Kombat World Championship.

Registro abierto y entradas limitadas

Los interesados ya pueden asegurar su entrada a través del sitio oficial de Warner Play Experience. El acceso no tiene costo, pero requiere registro previo y las entradas son limitadas. Con el mismo pase, los asistentes podrán disfrutar tanto de las experiencias interactivas como de la gran final de Mortal Kombat 1 Pro Kompetition 2025.

Un recorrido por universos épicos

Los visitantes encontrarán espacios dedicados a franquicias icónicas como Mortal Kombat, DC y Hogwarts Legacy. También habrá guiños a películas como Superman y Mortal Kombat II, con áreas para fotos, dinámicas para ganar premios y actividades inmersivas.

Final Kombat World Championship

Durante el mismo fin de semana, los 8 mejores jugadores de Mortal Kombat del mundo competirán por el título de Mejor Jugador del Año. El clímax será el domingo 28 de septiembre, con una final llena de intensidad y emoción para los fans de los esports.

Cobertura en vivo

Quienes no puedan asistir podrán seguir la competencia con transmisión oficial en español en YouTube, Instagram, TikTok, X, Discord, Facebook y, por primera vez en Hispanoamérica, a través de HBO Max.

El fin de semana gamer definitivo está por llegar a la Ciudad de México, y promete ser una experiencia que ningún fan de Warner Bros. Games querrá perderse.