Warner Play Experience llega por primera vez a México junto a la Final Kombat 2025
Del 27 al 28 de septiembre, la Ex-Fábrica de Harina se transformará en el epicentro de Mortal Kombat, DC y Hogwarts Legacy. El acceso es GRATUITO con registro previo Warner Play Experience
Ciudad de México, 15 de agosto de 2025 — Warner Bros. Games anunció la llegada de Warner Play Experience a México, un evento interactivo y gratuito que reunirá a los fans de Mortal Kombat, DC y Hogwarts Legacy en un mismo lugar. La cita será el 27 y 28 de septiembre en la Ex-Fábrica de Harina, en paralelo a la gran final del Final Kombat World Championship.
yTecz se convirtió en el primer campeón brasileño en la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition
Registro abierto y entradas limitadas
Los interesados ya pueden asegurar su entrada a través del sitio oficial de Warner Play Experience. El acceso no tiene costo, pero requiere registro previo y las entradas son limitadas. Con el mismo pase, los asistentes podrán disfrutar tanto de las experiencias interactivas como de la gran final de Mortal Kombat 1 Pro Kompetition 2025.
Un recorrido por universos épicos
Los visitantes encontrarán espacios dedicados a franquicias icónicas como Mortal Kombat, DC y Hogwarts Legacy. También habrá guiños a películas como Superman y Mortal Kombat II, con áreas para fotos, dinámicas para ganar premios y actividades inmersivas.
Final Kombat World Championship
Durante el mismo fin de semana, los 8 mejores jugadores de Mortal Kombat del mundo competirán por el título de Mejor Jugador del Año. El clímax será el domingo 28 de septiembre, con una final llena de intensidad y emoción para los fans de los esports.
CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1
Cobertura en vivo
Quienes no puedan asistir podrán seguir la competencia con transmisión oficial en español en YouTube, Instagram, TikTok, X, Discord, Facebook y, por primera vez en Hispanoamérica, a través de HBO Max.
El fin de semana gamer definitivo está por llegar a la Ciudad de México, y promete ser una experiencia que ningún fan de Warner Bros. Games querrá perderse.