¡HUMILLADOS! Edson Álvarez y West Ham con histórica goleada

El mexicano Edson Álvarez, que vio la tarjeta amarilla en el minuto 9, y el West Ham fueron humillados por el Arsenal por marcador de 0-6 en partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier League.

Ganadores el Liverpool y el Manchester City antes, el Arsenal replicó con toda la ambición y la contundencia que exige su merecida condición de aspirante al campeonato inglés, con una exhibición poderosa sobre el West Ham, al que devoró con cuatro goles del minuto 32 al 47.

Te puede interesar: Real Madrid anuncia la baja del inglés Jude Bellingham

Bukayo Saka, autor de dos goles, fue imparable; Declan Rice, protagonista del 0-6 y asistente del 0-1 y del 0-3, rozó la perfección; Saliba y Gabriel Magalhaes, los dos centrales, ambos goleadores este domingo, apenas sintieron inquietud en su misión esencial y David Raya fue un espectador más en la portería visitante hasta el minuto 82. La única ocasión que le llegaron.

Programa completo El Bunker Jornada 2 | La People´s League

Arsenal en el tercer puesto de la Premier League

Lo necesitaba el equipo de Mikel Arteta, repuesto como visitante (había ganado en una de sus cuatro salidas más recientes, antes de este día), ganador de cuatro duelos seguidos en el inicio de un año por primera vez desde 1935 y, sobre todo, al acecho del liderato del Liverpool, a dos puntos. El Arsenal es tercero. El Manchester City, segundo.



Un 0-6 inasumible en un derbi para un sector amplio de la hinchada local. Una cantidad expresiva de aficionados tomó rumbo a la salida del estadio para ‘huir’ de un resultado tan penoso, ya con el 0-4 al descanso. La imagen del encuentro en el Olímpico de Londres, que se despobló. Aún quedó mucha gente para digerir en vivo la irremediable derrota.

Más que sorprendente el resultado, más que imprevista la diferencia, fue la contundencia de los hombres de Arteta en los primeros 45 minutos donde todo se decidió en el derbi londinense.

Te puede interesar: Rafael Márquez devela enfrentamiento con Lionel Messi

Declan Rice le anota a su ex equipo y pide perdón

Declan Rice firmó el 0-6 al minuto 65 con un derechazo desde fuera del área. No lo celebró. Pidió perdón. Respeto para su ex equipo, instantes antes de irse del campo entre aplausos. El trabajo estaba hecho. Arsenal ya le había marcado seis goles al Lens en la Champions League. Fue en su casa. Como visitante, no lo hacía desde 2021 al West Bromwich Albion.