Edson Álvarez está de vuelta con el West Ham tras superar su lesión

Edson Álvarez volvió a la cancha este sábado 24 de agosto para jugar los últimos minutos del partido entre el West Ham United y el Crystal Palace, luego de casi dos meses desde que sufrió una lesión que lo dejó fuera de la Copa América 2024 con la Selección Mexicana en el duelo ante Jamaica.

El defensa mexicano ingresó de cambio en el minuto 78 en sustitución de Tomas Soucek en la victoria de los Hammer de 2-1 ante el Crystal Palace por la segunda Jornada de la Premier League.

Una lesión dejó fuera del arranque de la Copa América 2024 con la Selección Mexicana a Edson Álvarez durante el primer partido ante Jamaica que lo marginó de continuar en el torneo continental y acabó con los rumores que lo ponían como jugador del Manchester United.

Desde entonces, el mexicano tuvo que enfrentar un proceso de recuperación largo que lo dejó fuera de la pretemporada con el West Ham United.

So good to see Edson back on the pitch ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/11ewNNWib2

— West Ham United (@WestHam) August 24, 2024