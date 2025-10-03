Logo InklusionSitio accesible
Se esperan lluvias fuertes hoy en la CDMX: ¿A qué hora?

Este viernes 3 de octubre, la CDMX enfrentará un cambio drástico en su clima, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas pronosticadas desde las 14:00 horas.

CDMX enfrenta un viernes de lluvias intensas y ambiente cálido: Pronóstico del SGIRPC
La Ciudad de México alista su población para un viernes 3 de octubre con intensas lluvias y tormentas eléctricas.|IA
Escrito por: Ollinka Méndez
La capital del país se prepara para un viernes 3 de octubre con condiciones climáticas mixtas, con lluvias fuertes. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se espera que la mañana inicie con un ambiente cálido, aunque el cielo estará mayormente cubierto por nubes.

Se esperan aguaceros vespertinos y nocturnos en la CDMX HOY

El pronóstico indica una alta probabilidad de precipitaciones fuertes, incluyendo chubascos e intensa actividad eléctrica, concentradas principalmente en las horas de la tarde y noche.

Se anticipa que las lluvias más intensas se presenten específicamente en las zonas sur y poniente de la metrópoli. Este periodo de precipitaciones comenzará a partir de las dos de la tarde (14:00 horas) y se prolongará hasta la una de la madrugada del sábado (01:00 horas).

En cuanto a las condiciones de ventilación, se esperan vientos provenientes del norte con una velocidad que oscilará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, aunque podrían presentarse rachas momentáneas que alcancen los 45 kilómetros por hora.

Temperaturas y previsiones para el fin de semana

Respecto a la termometría, en el transcurso de las siguientes 24 horas, la temperatura máxima en la Ciudad de México alcanzará los 23°C, mientras que el valor mínimo descenderá hasta los 13°C.

Para el sábado 4 de octubre, el panorama meteorológico sugiere un descenso adicional en las temperaturas mínimas y la continuidad de las precipitaciones en diversas áreas de la ciudad. Por lo tanto, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para tomar las precauciones necesarias ante el cambio de clima y las condiciones de humedad esperadas.

