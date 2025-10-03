Reliquia de Primer Grado de Carlo Acutis, “Santo Millenial”, llega a México, ¿cuándo y en dónde?

¡Atención, creyentes! La fe de la Iglesia Católica tendrá un encuentro tangible en México. La Diócesis de una ciudad importante se prepara para recibir una reliquia de primer grado del recién canonizado San Carlo Acutis, el joven millennial conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”.

¿Cuándo y dónde ver la Reliquia de Primer Grado de Carlo Acutis?

La Reliquia se podrá ver en la Diócesis de Torreón, el anuncio fue realizado por el Padre Eduardo Luján Rico, párroco de la Parroquia San Agustín y asesor espiritual de la Pastoral Juvenil (PJ) de la Diócesis. La reliquia, que tentativamente es un mechón de cabello del santo, llegará a la ciudad lagunera este domingo 5 de octubre.

La llegada de una reliquia de primer grado, que es una parte del cuerpo del santo, es un acontecimiento de gran importancia para la comunidad católica. Los fieles podrán venerarla y participar en las celebraciones eucarísticas especiales que se realizarán en la Parroquia San Agustín.

La reliquia estará expuesta al público durante dos misas:



Misa de las 12:30 horas

Misa de las 19:00 horas

La Parroquia San Agustín está ubicada en Viento Sur #350, Ampliación La Rosita.

¿Quién es Carlo Acutis, “El Santo Milenial”?

Carlo Acutis fue canonizado el pasado 7 de septiembre, marcando un hito al ser el primer santo millennial y el primero en nacer en el siglo XX. El joven italiano se hizo famoso a nivel mundial por su profundo amor a la Eucaristía y por utilizar sus conocimientos de informática para evangelizar a través de Internet.

Carlo Acutis, el primer santo “millennial"...

Este adolescente italiano, apasionado por la #tecnología, usó #internet para difundir la fe católica, creando páginas web sobre milagros eucarísticos.

Falleció a los 15 años en 2006, dejando un legado de espiritualidad y… pic.twitter.com/JiPzL55cql — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 16, 2025

Acutis creó sitios web y exposiciones virtuales para documentar los milagros eucarísticos alrededor del mundo, demostrando que la tecnología puede ser una poderosa herramienta al servicio de la fe. Su vida y su santidad inspiran especialmente a los jóvenes a vivir la fe en la era digital.

La Pastoral Juvenil de Torreón, a través de sus redes sociales oficiales, ha invitado a todos los feligreses, especialmente a los jóvenes, a participar en este encuentro de fe con la reliquia del santo que conectó la tecnología y la espiritualidad.