Amplían registro para la Beca Rita Cetina: estudiantes de secundaria tienen hasta esta fecha límite

¿Olvidaste registrar a tu hijo? La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó una nueva fecha límite para realizar el registro en línea de la Beca Universal Rita Cetina para cualquier estudiante inscrito en una secundaria pública.

Este programa social otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos por alumno. Además, si la familia tiene más hijos cursando el mismo nivel educativo, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

¿Hasta cuándo se puede registrar a la Beca Rita Cetina?

La inscripción en línea comenzó el 15 de septiembre de 2025 y debía concluir el 30 de septiembre. Sin embargo, varios padres reportaron problemas en el sitio o dificultades para cargar los documentos necesarios.

Ante la demanda, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ) extendió la fecha límite hasta el domingo 5 de octubre de 2025.

Durante este periodo, los padres pueden cargar los documentos requeridos y crear la cuenta Llave MX, indispensable para realizar el registro. En caso de tener dudas, puedes consultar en esta nota el paso a paso para obtenerla.

📣 Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca #RitaCetina hasta el domingo 05 de octubre.



¡Aún estás a tiempo de solicitar la beca para tus hijas e hijos o actualizar su información!

🔗 https://t.co/hHLSznmQkk pic.twitter.com/YeNIWMpOVi — Julio León (@Julio_LeonT) September 30, 2025

¿Cómo realizar el registro para la Beca Rita Cetina?

Para inscribir a tu hijo, sigue estos pasos:



Ingresa al portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu Llave MX.

Completa los datos personales del padre o tutor.

Haz clic en “Registrar estudiante”.

Ingresa la CURP del alumno y valida los datos.

Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria.

Al finalizar, imprime o guarda el comprobante de registro.

En caso de los tutores, los requisitos que deben cargar al sitio son: CURP certificada, número de celular, correo electrónico, comprobante de domicilio, que no sea mayor a tres meses.

Para el estudiante, lo único que debe presentar es su CURP y la clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela en la que cursas actualmente.

Mamá, papá, tutora o tutor:



Todavía tienes tiempo si quieres solicitar una Beca #RitaCetina para tus hijas o hijos de secundaria.



Te dejamos la página oficial para hacer el registro: https://t.co/qqQEuqVc7Y pic.twitter.com/YIMYXfB0iz — BecasBenito (@BecasBenito) September 27, 2025

¿Qué hacer si no puedes realizar el registro?

Si después de seguir los pasos no logras registrar a tu hijo, considera las siguientes alternativas:



Llama al 079, Centro de Atención para el Bienestar (CABI).

Verifica que la CURP del alumno esté correctamente registrada.

Si el alumno no aparece en el sistema, acude directamente a la escuela para resolverlo.

Lo que se sabe del registro de la Beca Rita Cetina nivel primaria

Durante una conferencia reciente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que a partir de 2026, todos los estudiantes de escuelas primarias públicas podrán recibir la Beca Universal Rita Cetina.

Por ello, se espera que próximamente se den a conocer los detalles y fechas de inscripción. Te recomendamos estar atento a sus canales oficiales y así no te pierdas de nada.