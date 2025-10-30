Caos en la Maxipista Mazatlán–Culiacán: chocan patrullas de la Guardia Nacional y se incendian

La Maxipista Mazatlán–Culiacán fue cerrada completamente la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 29, en la colonia Mármol de Salcido (Mármol), debido a un choque entre dos patrullas de la Guardia Nacional y un tráiler, dejando uno de los vehículos oficiales incendiados, informó Protección Civil Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre personas lesionadas o fallecidas, ni las causas exactas del percance. Sin embargo, de manera extraoficial, se habla de al menos tres personas heridas.

El incidente ocurrió en el tramo que conecta a los municipios de Mazatlán y Culiacán, una de las vías más transitadas del estado, especialmente por transporte de carga y unidades oficiales.

🚨#AlertaADN



Se registró un fuerte choque entre dos vehículos de la Guardia Nacional y un tráiler de doble remolque en la autopista Mazatlán-Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que tres personas resultaron lesionadas pic.twitter.com/7BgFTBUyUN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 30, 2025

Vehículos de la Guardia Nacional involucrados en el accidente en la Maxipista Mazatlán–Culiacán

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, en el accidente se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos un tráiler de doble remolque y patrullas de la Guardia Nacional (GN).

En las imágenes se observa una patrulla incendiada y otra colisionada contra uno de los camiones, mientras el fuego se extiende por el asfalto. Los cuerpos de Protección Civil y bomberos acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y atender a los heridos.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido, ni se ha confirmado si los elementos involucrados resultaron lesionados. También se desconoce quién fue el responsable del accidente.

Cierre total en la Maxipista Mazatlán–Culiacán y alternativas viales

El cierre afecta el sentido sur a norte, es decir, de Mazatlán hacia Culiacán, lo que ha generado largas filas de vehículos detenidos sobre la Maxipista Mazatlán–Culiacán.

Protección Civil Sinaloa emitió un comunicado en el que pidió a los automovilistas evitar la zona y tomar vías alternas, como la carretera libre Culiacán–Mazatlán, hasta nuevo aviso.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la calma, seguir las indicaciones del personal en el sitio y estar atentos a los reportes oficiales que se difundan en las próximas horas.

También Protección Civil emitió algunas recomendaciones para los automovilistas:

