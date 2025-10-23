VIDEO: Vecinos enfrentan a Guardia Nacional en Coacalco tras agredir a mujer y disparar

Una presunta agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) contra una mujer y su hija desató la furia de los vecinos de la Unidad Habitacional San Rafael, en Coacalco, Estado de México (Edomex), quienes encararon a los uniformados, en un tenso enfrentamiento donde incluso se escucharon disparos.

Videos que circulan en redes sociales muestran parte de la confrontación, donde los residentes acusan a los agentes de abuso de autoridad.

Según los reportes, todo comenzó cuando dos oficiales intentaron revisar arbitrariamente a la mujer, jaloneando incluso a la menor, lo que provocó la intervención de los vecinos. Otra versión señala que los agentes detuvieron a una pareja con su hijo que viajaba en motocicleta, actuando como oficiales de tránsito.

¿Qué pasó en Coacalco? Así fue la supuesta agresión de la GN

Testigos relataron que dos agentes de la GN, quienes viajaban en una motocicleta sin placas y con uniforme incompleto, abordaron a una mujer que caminaba con su hija. Al intentar revisarla sin motivo aparente y ante la resistencia de la mujer, los oficiales habrían comenzado a jalonear a la menor, lo que provocó que la madre pidiera auxilio a gritos.

De inmediato, varios vecinos salieron de sus casas y encararon a los policías, recriminándoles su actuar. La situación escaló rápidamente.

🚨👊 Tensión en #Coacalco: vecinos enfrentan a la Guardia Nacional por jalonear a una niña y su mamá



Ocurrió en la unidad habitacional San Rafael. Dos oficiales en moto sin placas ni uniforme intentaron una supuesta revisión. En el video se ve cómo la patrulla 26-302 huye,… pic.twitter.com/PzSqvBokeb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2025

Disparos, amenazas y huida en Coacalco

Durante la confrontación, se escucharon detonaciones de arma de fuego, presuntamente realizadas por los propios agentes para intimidar a la multitud. En medio del caos, una presunta patrulla de la GN con número 26302, que supuestamente acompañaba a los motociclistas, huyó del lugar.

Los dos oficiales de la moto quedaron rodeados por los vecinos, quienes les lanzaron objetos. Uno de los agentes sacó su arma de cargo e incluso amenazó con lanzar una piedra a los civiles. En el video se observa cómo una mujer encara y cachetea a uno de los oficiales. Finalmente, los dos sujetos lograron abordar su motocicleta y escapar.

Aseguran robo de motocicleta y exigen respuestas

Versiones adicionales que circulan en redes sociales, citando a los afectados directos, señalan que los agentes de la GN detuvieron a una pareja que viajaba en motocicleta con su hijo y, tras la confrontación con los vecinos, se llevaron la motocicleta por la fuerza, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial sobre estos hechos, ni ha informado sobre la identidad de los agentes involucrados o las posibles sanciones. Los vecinos exigen una investigación y que se castigue el abuso de autoridad y la presunta agresión y robo cometidos por los elementos federales.