ALERTA AMBER: Desaparece bebé de 2 años en Huixquilucan, Edomex; familia pide ayuda
La pequeña Luz María Guadalupe Zentina Nolasco fue vista por última vez en compañía de su mamá en Huixquilucan, Edomex; activan la Alerta Amber pues se teme que pueda ser víctima de un delito.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) activaron una Alerta Amber de carácter urgente para localizar a la niña Luz María Guadalupe Zentina Nolasco, de tan solo 2 años de edad.
La pequeña fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de agosto de 2025, y fue vista por última vez en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.
De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, con número de reporte AAEM/1029070/2025, la niña salió de su domicilio en compañía de su madre y desde ese momento se desconoce el paradero de ambas. Las autoridades han activado todos los protocolos de búsqueda al considerar que la integridad de la menor se encuentra en riesgo y que podría ser víctima de la comisión de un delito.
Señas particulares de Luz María Guadalupe, niña desaparecida en Edomex
Para facilitar su pronta localización, se solicita a la ciudadanía poner atención a las siguientes características físicas de la menor. Recuerda que todo minuto cuenta y es fundamental difundir para dar con su paradero. Se trata de una bebé de apenas 2 años de edad, con piel morena clara y un metro de estatura:
- Edad: 2 años.
- Estatura: 1.00 metro.
- Peso: 15 kilogramos.
- Complexión: Delgada.
- Cabello: Negro y lacio.
- Ojos: Café claro, chicos.
- Tez: Morena clara.
- Nariz: Achatada.
- Señas particulares: No se reporta ninguna.
- Vestimenta: Se desconoce la ropa que usaba al momento de su desaparición.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/oPTDKFJdww— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 25, 2025
¿Tienes información? Así puedes reportar a un menor desaparecido en Edomex
Se exhorta a la población a que, si cuenta con cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a la pequeña Luz María, se comunique de inmediato a cualquiera de los siguientes números de emergencia. Toda la información es confidencial y vital para que regrese a salvo.
- Emergencias: 911
- LOCATEL Edomex: (722) 167-88-08
- Alerta Amber México (LADA sin costo): 800 00 854 00
- Alerta Amber Estado de México (LADA sin costo): 800 89 029 40
Cada minuto cuenta y la vida de una bebé está en riesgo. Difunde la información para llegar a más público y hallar a Luz María.