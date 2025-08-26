ALERTA AMBER: Desaparece bebé de 2 años en Huixquilucan, Edomex; familia pide ayuda

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) activaron una Alerta Amber de carácter urgente para localizar a la niña Luz María Guadalupe Zentina Nolasco, de tan solo 2 años de edad.

La pequeña fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de agosto de 2025, y fue vista por última vez en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, con número de reporte AAEM/1029070/2025, la niña salió de su domicilio en compañía de su madre y desde ese momento se desconoce el paradero de ambas. Las autoridades han activado todos los protocolos de búsqueda al considerar que la integridad de la menor se encuentra en riesgo y que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Señas particulares de Luz María Guadalupe, niña desaparecida en Edomex

Para facilitar su pronta localización, se solicita a la ciudadanía poner atención a las siguientes características físicas de la menor. Recuerda que todo minuto cuenta y es fundamental difundir para dar con su paradero. Se trata de una bebé de apenas 2 años de edad, con piel morena clara y un metro de estatura:



Edad: 2 años.

2 años. Estatura: 1.00 metro.

1.00 metro. Peso: 15 kilogramos.

15 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Ojos: Café claro, chicos.

Café claro, chicos. Tez: Morena clara.

Morena clara. Nariz: Achatada.

Achatada. Señas particulares: No se reporta ninguna.

No se reporta ninguna. Vestimenta: Se desconoce la ropa que usaba al momento de su desaparición.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/oPTDKFJdww — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 25, 2025

¿Tienes información? Así puedes reportar a un menor desaparecido en Edomex

Se exhorta a la población a que, si cuenta con cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a la pequeña Luz María, se comunique de inmediato a cualquiera de los siguientes números de emergencia. Toda la información es confidencial y vital para que regrese a salvo.



Emergencias: 911

911 LOCATEL Edomex: (722) 167-88-08

(722) 167-88-08 Alerta Amber México (LADA sin costo): 800 00 854 00

800 00 854 00 Alerta Amber Estado de México (LADA sin costo): 800 89 029 40

Cada minuto cuenta y la vida de una bebé está en riesgo. Difunde la información para llegar a más público y hallar a Luz María.

