¡Otro asalto en el Edomex! Detienen a 6 personas, incluyendo 2 menores, por robo violento a negocio

La detención de los seis presuntos responsables se suscitó tras una llamada de emergencia al número 911, que alertó al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex sobre un asalto con violencia a un negocio en la colonia San Jerónimo Chicahualco, en Metepec.

El reporte identificó que los posibles infractores huían a bordo de una camioneta de color rojo.

Fueron ubicados por el C5 y detenidos en operativo conjunto.

Rastrean a los asaltantes de Metepec, Edomex

La infraestructura tecnológica del C5 jugó un papel clave en la rápida captura. Los monitoristas ingresaron los datos del vehículo a las plataformas y, mediante cámaras de infraestructura estatal, lograron visualizar el automotor, dándole seguimiento en tiempo real.

Una vez que los oficiales de la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Policía Municipal recibieron la alerta, desplegaron acciones tácticas instruidas en las Mesas de Paz. El operativo concluyó en el municipio de Ocoyoacac, donde interceptaron la unidad sospechosa.

Detienen a los sospechosos

En la camioneta fueron detenidos cuatro adultos y dos menores de edad:



Adultos: Janet “N” (26 años), Areli “N” (32 años), Noe “N” (36 años) y Jesús “N” (23 años).

Todos los detenidos fueron plenamente identificados por el gerente del negocio afectado. Los adultos fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente para esclarecer su situación legal, mientras que los menores fueron canalizados a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos por Adolescentes en Zinacantepec.

Altos niveles de delincuencia en el Edomex

El Estado de México se caracteriza por ser una de las entidades con mayor incidencia delictiva a nivel nacional, lo cual es un reflejo de su gran tamaño poblacional y su compleja geografía metropolitana (que colinda con la Ciudad de México).

Este estado se encuentra consistentemente en los primeros lugares a nivel nacional en el número absoluto de varios delitos de alto impacto.

La violencia en el Estado de México se destaca especialmente en la categoría de robo y asalto. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las encuestas de victimización del INEGI confirman esta realidad, que afecta a todos los ciudadanos que tiene que sufrir este tipo de situaciones.